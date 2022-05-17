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恒指升652點 3日升1222點 三大指數創兩周最大升幅 科指升近50天線 北水第7日流入兩個月最長

內地政協進行「推動數字經濟持續健康發展」協商會，內地科企據報有份出席，科技股上升進一步推高港股，指數午後升幅進一步擴大，三大指數齊創4月29日後最大升幅，及5月5日後高位。恒指3日累升1222.18點。

恒指今早高開243點，低位曾升219點，午後曾升最多676點，全日高低波幅457點。

恒指收市升652點或3.27%，報20602點，成交金額1241億元，較上日增加33.46%，是5月11日1261.52億元成交後最多；國指升250點或3.67%，報7076點。恒生科技指數收報4272點，升5.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。煤氣（0003）、港鐵（0066）、碧桂園（2007）拖累大市。

藍籌58隻升，5隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升13.1%，收報112.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌1.02%，收報4.83元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報112.2元，升13.1%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26.85元，升1.9%。

恒指升穿10天線(20205.69點)、20天線(20399.2點)，上方為50天線(21004.12點)。科指升穿10天線(4111.19點)、20天線(4097.74點)，升近50天線(4315.67點)。

北水南下合計淨流入43.07億元，較上日增加122.88%，淨流入金額是5月12日66.54億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入316.76億元，對上一次連續7日淨流入是3月3日。南水北上合計淨流入59.6億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

李澤鉅：長建（1038）正留意很多項目，英鎊貶值令債務降。創52周高，見55.75元，收報54.9元，跌0.54%。

內地據報擬向航空公司補貼50億。東航（0670）收報2.63元，升1.54%。國航（0753）收報5.13元，升2.81%。南航（1055）收報4.01元，升2.3%。

福晟國際（0627）：清盤呈請相關事宜，高院將於較後日期宣判。收報0.015元，跌25%。

今早及隔晚消息股表現

快手（1024）首席技術官陳定佳接任知乎（2390）非執董，股價升最多14%。收報71.75元，升4.97%。

龍湖（0960）ABS獲信用保護憑證，是首單民營房企信用保護工具。收報38.45元，升1.18%。

小米（1810）雷軍稱想做業餘汽車博主，已開始關注試駕、改裝及賽車等話題。收報11.72元，升5.4%。

美的置業（3990）發行最多10億人幣公司債。收報15.06元，升0.13%。

多間公司公布業績，績前表現如下京東（9618）收報214.8元，升7.4%。京東物流（2618）收報15.94元，升3.51%。

新創建（0659）周企悉售飛機租賃業務，作價523億元。收報7.33元，升3.09%。

藥明康德（2359）：將配售最多7843萬股，集資七成拓海外業務15%以還債。收報97.5元，跌1.32%。

和黃醫藥（0013）委仕孫樂非為非執董。收報17.32元，升4.34%。

東航（0670）上月客運運力投入跌87%，地區航線大跌97%。收報2.63元，升1.54%。

中國信通院：3月手機出貨按年跌逾4成。小米（1810）收報11.72元，升5.4%；舜宇（2382）收報112.2元，升13.1%；瑞聲（2018）收報16.98元，升4.81%；比亞迪電子（0285）收報15.84元，升9.09%。

偉易達（0303）去年少賺25%，派末期息每股51美仙；去年旺季運費急增最多5倍。收報55.65元，升2.11%。

美的置業（3990）：2021年末期息派發日提前至7月13日或前後。收報15.06元，升0.13%。

LME張伯廉：LME是時候改革，提升場外交易的透明度。港交所（0388）收報340元，升4.23%。

碧桂園（2007）據報擬發行最多5億人幣3年期債。收報4.83元，跌1.02%。

中汽協：4月汽車企業出口按月跌17.2%。吉利（0175）收報13.64元，升8.77%；比亞迪（1211）收報254元，升6.9%；廣汽集團（2238）收報6.96元，升4.98%；東風集團股份（0489）收報5.77元，升3.22%；長城汽車（2333）收報12.78元，升11.71%；北京汽車（1958）收報2.45元，升4.7%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.44元，升5.11%；小鵬汽車（9868）收報94.55元，升6.72%；五菱（0305）收報1.15元，升19.79%；理想汽車（2015）收報93.3元，升9.51%；蔚來集團（9866）收報121.5元，升10.66%。

馬化騰：騰訊（0700）面臨著挑戰與發展並存，社會議題急不得。收報368.4元，升5.26%。

神華（1088）4月煤炭銷量按年跌15.4%。收報25元，升1.01%。

潤電（0836）上月附屬電廠售電量跌7%。收報13.9元，跌1.84%。

中電（0002）：澳洲燃料期貨蝕25億，料進一步影響中期業績，首季派息0.63元。收報76.75元，升0.79%。

大行：博彩法撤辣料利澳博（0880），瑞信料稅務優惠吸海外客影響微。收報3.27元，升1.24%。

百度（9888）旗下集度首款概念車下月曝光，較預期延遲2個月。收報119.3元，升5.3%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見33.35元，收報32.9元，無升跌；長建（1038）創52周高，見55.75元，收報54.9元，跌0.54%；電能實業（0006）創52周高，見54.9元，收報54.8元，升0.27%；米格國際（1247）創52周高，見0.92元，收報0.85元，升7.59%；中渝置地（1224）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升0.49%；通天酒業（0389）創52周高，見0.161元，收報0.129元，跌17.31%。

破底股方面

破底股包括，思考樂教育（1769）創上市新低，見0.385元，收報0.43元，升4.88%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.062元，收報0.066元，跌5.71%；元力控股（1933）創上市新低，見0.23元，收報0.255元，升3.24%；佳源國際（2768）創上市新低，見0.99元，收報0.99元，跌4.81%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.18元，收報2.21元，跌2.21%；大唐集團（2117）創上市新低，見2.8元，收報3.15元，跌12.26%；遠大醫藥（0512）見52周低4.48元，收報4.54元，無升跌；捷榮國際（2119）見52周低0.9元，收報0.9元，跌1.1%；泓富（0808）見52周低2.64元，收報2.64元，跌0.75%；太睿國際控股（1010）見52周低1.2元，收報1.4元，無升跌；天虹紡織（2678）見52周低7.8元，收報8.28元，升2.6%；麗展（0488）見52周低3.29元，收報3.85元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.51元，跌3.77%；樂聲電子（0213）見52周低1.01元，收報1.04元，升2.97%；電訊數碼（6033）見52周低2.4元，收報2.43元，無升跌；錦藝集團（0565）見52周低0.24元，收報0.24元，跌25%；修身堂（8200）見52周低1.06元，收報1.08元，跌4.42%；信佳國際（0912）見52周低1.4元，收報1.4元，跌2.1%；中糧包裝（0906）見52周低3.59元，收報3.59元，跌4.52%；卡賓（2030）見52周低2.37元，收報2.46元，升1.23%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.295元，升1.72%。

異動股

上升異動股，包括，新晨中國動力（1148）收報0.6元，升87.5%；BC科技（0863）收報4.96元，升56.47%；企展控股（1808）收報0.76元，升31.03%；太陽國際（8029）收報0.34元，升23.64%；優品360（2360）收報1.48元，升20.33%；五菱（0305）收報1.15元，升19.79%；盛諾集團（1418）收報0.149元，升19.2%；雍禾醫療（2279）收報12.18元，升18.48%；寶尊電商（9991）收報21元，升18.38%；現代傳播（0072）收報0.43元，升17.81%；山東墨龍（0568）收報3.37元，升17.42%。

下跌異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.5元，跌40.48%；錦藝集團（0565）見52周低0.24元，收報0.24元，跌25%；陸慶（8052）收報0.088元，跌20%；通天酒業（0389）創52周高，見0.161元，收報0.129元，跌17.31%；大唐集團（2117）創上市新低，見2.8元，收報3.15元，跌12.26%；匯安智能科技（8379）收報0.114元，跌11.63%；深圳國際（0152）收報7.81元，跌11.15%；樂透互娛（8198）收報0.26元，跌8.77%；君實生物（1877）收報53.85元，跌8.73%；上坤（6900）收報1.47元，跌8.13%。

 

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