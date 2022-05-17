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宏利香港：首季新業務價值按年跌20% 核心盈利升1%

宏利（0945）公布在香港和澳門營運公司的第一季業績，新造業務價值按年下跌20%至9.1億元，年度化保費等值銷售額按年減少23%至13.1億元，新造業務價值邊際利潤率則按年上升3個百分點，至69.1%。宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示，第五波新冠肺炎疫情令該行年度化保費等值銷售受影響，不過該行的核心盈利、新造業務價值和年度化保費等值銷售額，仍高於2019年疫情前水平。

宏利表示，第一季銷售額下降，主要由於季内香港在爆發新一波疫情後收緊防疫措施，以及香港與內地的邊境限制措施繼續影響兩地的跨境經濟活動。新造業務價值按年下跌，則由於季内銷售量下降。

不過該行指，新造業務產品組合改善，以及醫療保單銷售額的增長，則抵銷上述銷售量跌幅。戴明均指，持續疫情帶動康健保障產品，在第一季度錄得強勁需求，醫療保單銷售數目按年增長16%。在三月稅季結束前，該行售出的自願醫保計劃保單數目錄得按年30%的增幅。

宏利香港季内核心盈利錄得17.1億港元，較2021年首季的16.9億港元增長1%，增幅反映有效保單業務的增長、新造業務的利好產品組合以及保單經驗收益，但在本港新冠疫情防疫措施的影響下，新造業務量回落則抵銷了上述升幅。宏利期內代理人數目為1.15萬人，按年增加7%，與去年底的1.16萬人數目相約。

按強積金管理資產計算，宏利香港強積金截至首季的強積金市佔率為26.9%，較去年第一季末增長2.2個百分點。2022年1月1日至2022年3月31日期間，按預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為37.0%。

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