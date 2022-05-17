文件顯示，凡在安慶市行政區域內，首次申請住房公積金貸款購買新建商品住房的，首付比例最低為20%，二手房最低為30%;首次貸款已還清，第二次申請住房公積金貸款購買新建商品住房的，首付比例最低為30%，二手房最低為40%，貸款利率按住房公積金貸款基準利率1.1倍執行。

安徽省宿州市發佈《關於促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》，提出包括優化土地出讓方式、延長土地出讓金繳納時間、強化金融政策支持、調整公積金貸款政策等多項措施。《措施》亦提到，要支持申請公積金貸款職工先提後貸。准許職工連續繳存6個月即可申請公積金貸款。持續執行首次申請公積金貸款20％首付款比例政策。二次申請自住住房公積金貸款首付款比例由40％下調至30％。公積金貸款放款時限由原15個工作日縮短至10個工作日。

江西省高安市政府則印發《關於進一步促進五大領域高質量跨越式發展48條政策措施的通知》，當中提到調整住房公積金貸款政策，職工（含家庭）首次使用住房公積金購買首套住房的，首付比例調整為20%。對雙繳存職工家庭最高貸款額度由60萬元調整為最高貸款額度80萬元。單繳存職工家庭最高貸款額度為60萬元。

而山東省煙台市住房公積金管理中心發佈《關於調整住房公積金貸款有關受理標準的通知》，取消住房公積金異地貸款户籍限制，在異地繳存住房公積金的職工，在煙台市購房時，享有與該市繳存職工同等的住房公積金貸款權益。對已結清的商業性個人住房貸款記錄，不納入申請人家庭住房套數的認定範圍。

四川省綿陽市住房公積金服務中心六於昨日下發《關於調整住房公積金使用政策的通知》，提高公積金貸款的額度，夫妻雙方正常繳存住房公積金的職工家庭申請住房公積金貸款最高額度由現行60萬元調整至70萬元。

該市又調整房屋套數認定方式，在2022年12月31日前以人行個人徵信報告住房貸款記錄作為住房公積金貸款房屋套數認定方式，無尚未結清住房商業貸款的，執行首套房住房公積金貸款政策；有一筆尚未結清住房商業貸款的，執行第二套房住房公積金貸款政策。 新購房屋可提可貸。2022年12月31日前凡在綿陽市新購自住住房並申請住房公積金貸款的繳存職工，可提取該套住房未納入貸款額度計算的繳存餘額用於支付首付款後，再申請住房公積金貸款。

其他報道

新世界Humansa今年擬開15間醫療服務中心

中國4月銀行結售匯順差190億美元

碧桂園擬下月發行ABS和ABN

朗詩地產8500萬元售南京物業

虛銀Mox 推Mox Credit 轉數快即時轉賬服務

聯交所批評華建控股兩董事造成內部監控缺陷

美銀基金經理調查：現金水平創20年高

高銀售物業再現波折 買方入稟追討被殺20億訂金及繼續買賣

攻零售客吸長錢 首季中小企貸款增雙位數 虛銀PAOB：營收仍在加速

宏利香港：首季新業務價值按年跌20% 核心盈利升1%