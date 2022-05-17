佘健燁介紹稱，通過「直接投資」，投資者能夠直接持有其投資組合中的個股，並以較低成本獲得與ETF或指數基金所能提供的廣泛市場覆蓋，也可以減少重覆投資組合中ETF之間的股票。據了解，以「直接投資」的手續費用約0.12%（不包括Syfe平台費用），比起一般投資ETF的0.23%，減少約50%成本。

Syfe於2019年在新加坡成立，佘健燁指出，平台的管理資產規模在2021年上半年增長逾4倍；而在2020年內，用戶人數增長達20倍，不過沒有透露更詳細的數字。自2019年推出以來，Syfe迄今為止已籌集總計5,240萬美元（約4.09億港元）資金，當中由總部位於紐約的Valar Ventures領投。

佘健燁指，Syfe在香港已獲得第1類、第4類及第9類營運牌照，並受證監會（SFC） 監管。平台沒有最低投資餘額、沒有鎖定資金，年度管理費0.35%至0.65%，因客戶級別而異，費用按資產價值每月收費。

問及未來發展，佘健燁稱平台將集中於亞洲市場的發展，詳情適時公布。他又形容Syfe正於發展期，目前未有預計何時「回本」，認為在港發展的首半年以「做大、做好塊餅」為目標。產品方面，佘健燁表示平台正研究不同產品，例如REITs、虛擬資產等等均開放討論。

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