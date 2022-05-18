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馬斯克大讚微信功能強 對將Twitter轉變為類似微信的想法持開放態度

特斯拉（Tesla）創始人馬斯克擱置了440億美元Twitter私有化計劃，並批評Twitter有不少虛假及垃圾帳戶。另一方面，馬斯克卻對騰訊（ 0700）旗下的微信非常欣賞。

外電報道，馬斯克出席一個邁阿密的活動中大讚微信。「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，是一個很好的APP。 」

馬斯克又稱，「在中國以外就沒有微信這樣的APP，我認為這樣的APP是非常有用的，而且它還沒有垃圾訊息。你可以在微信上發表評論、發布視頻，內容創作著還可以獲得收入分成。」

對將 Twitter 轉變為類似於微信的想法，馬斯克持開放態度。他表示，「這樣的APP（在西方）將非常有用」。但他認為重點並不是一定要把Twitter變成包羅萬有的「超級APP」，而是應該有這樣一個非常有用的產品。 「要麼把Twitter 改造，要麼從頭創建，但是無論如何必須得做出改變了。」

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