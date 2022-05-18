汪濤表示，停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去，5月工業生產和貿易增速將有所反彈，社會消費品零售也有望回暖。不過，動態清零政策會持續限制經濟活動，消費復蘇進程可能更為緩慢，同時導致企業推遲生產和資本開支。此外，服務業活動走弱、小微企業倒閉可能抑制消費者收入，打擊消費者信心，令勞動力市場承壓，導致消費者增加儲蓄，進而抑制下半年消費復蘇。

經濟下行壓力下，近期政府加強政策支持，包括下調存款準備金率25個基點，針對受疫情嚴重衝擊的中小微企業和個體工商戶減稅降費，對不裁員的企業推出一定補貼政策等。不過汪濤指，目前動態清零政策沒有退出方案和路線圖，政府繼續堅持清零政策，這可能會限制上述政策刺激的效力。

汪濤表示，若防疫政策沒有明顯寬鬆、或無大幅政策支持，這意味著該行全年GDP增長預期4.2%，面臨顯著的下行壓力。如果政府放鬆防疫政策，物流和生產擾動消退，該行仍預計在三四季度經濟增長會企穩反彈。

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