受新冠肺炎疫情衝擊，中國4月經濟數據差過市場預期，瑞銀將中國第二季經濟按季表現預期，由下跌1%擴大到至少下跌6%，按年增長則降至2%以下。該行投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，雖然5月供應鏈擾動會逐漸改善，復工復產持續進行，帶動投資和生產企穩反彈，政策支持也有望加強，但預期仍不足以推升全年增長，實現政策目標的5.5%。
汪濤表示，停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去，5月工業生產和貿易增速將有所反彈，社會消費品零售也有望回暖。不過，動態清零政策會持續限制經濟活動，消費復蘇進程可能更為緩慢，同時導致企業推遲生產和資本開支。此外，服務業活動走弱、小微企業倒閉可能抑制消費者收入，打擊消費者信心，令勞動力市場承壓，導致消費者增加儲蓄，進而抑制下半年消費復蘇。
經濟下行壓力下，近期政府加強政策支持，包括下調存款準備金率25個基點，針對受疫情嚴重衝擊的中小微企業和個體工商戶減稅降費，對不裁員的企業推出一定補貼政策等。不過汪濤指，目前動態清零政策沒有退出方案和路線圖，政府繼續堅持清零政策，這可能會限制上述政策刺激的效力。
汪濤表示，若防疫政策沒有明顯寬鬆、或無大幅政策支持，這意味著該行全年GDP增長預期4.2%，面臨顯著的下行壓力。如果政府放鬆防疫政策，物流和生產擾動消退，該行仍預計在三四季度經濟增長會企穩反彈。
其他報道
阿里、螞蟻悉售印度電商Paytm E-Commerce Pvt