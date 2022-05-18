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電能擬物色綠色能源項目 推動氫能發展

電能實業（0006）現時在環球不同地區投資受監管的項目，主席霍建寧表示，以集團可動用約70億元資金後，會維持穩定派息之餘，希望可以物色投資好的項目，當中會留意綠色能源的項目。在新冠疫情下，集團的同事雖然不能外訪，但是也能透過視象和外間溝通及跟進新投資項目。

同時，在面對最近能源價格大幅波動情況下，霍建寧指，集團的項目多為受監管的項目，已保障了收入，收入亦見平穩，在當前的情況下，根本沒有太受影響。董事陳來順補充，集團手持78億元資金，並且維持了一段時間淨現金，就算準備派發每股2.04元末期股息，手上仍有30多億元現金兼維持淨現金，料有足夠財力應付收購所需。

行政總裁蔡肇中進一步指出，集團正銳意投資綠色能源，並且通過氫氣取代傳統的能源，更在英國、澳洲推動發展。當中電能已經在澳洲發展綠色製氫，並且在英國向燃氣網絡打入20%的氫氣，再輸向小區，逐步邁向氫氣輸送，冀實現淨零排放。在取代煤發電方面，他說，集團的加拿大電力項目，已經自2021年由煤發電轉為天然氣發電，因此在經濟暨合作發展組織（OECD）國家內，集團的電力項目已告別燃煤發電時代。至於在非OECD國家的項目，則會到2035年完全結束煤發電項目。旗下港燈投資（2638）則將於2030年初，會全面取代煤並轉用燃氣機組發電。

 

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