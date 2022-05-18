Shell繼早前在粉嶺設立首個Shell Recharge充電站後，最新於信和旗下中港城開設第二個Shell Recharge充電站，並已於5月初投入服務，提供4個快速充電設備。配合Halo的專利配電系統，其中一組直流超級充電設備能充電速度為達300kW，最快在15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站。

另Shell的全新機場（貨運中心）油電站亦將於2022年第二季開幕。香港蜆殼常務董事余靜雯表示，將與更多車廠和持份者攜手合作，短期目標是提供超過300個Shell Recharge充電位，覆蓋港、九及新界，未來會有更多信和旗下物業設有Shell Recharge充電站，並於今年底陸續落成。

Halo創辦人及執行長曾偉華指出，中港城內的UNIVERSAL充電站，最快能在短短15分鐘為新型號的電動車補充約200公里的行駛里程，相當於從中港城到赤鱲角機埸來回三次。另通過Halo專利的LOAD MANAGEMENT 配電系統，讓中港城大幅節省對充電站的電力負荷。

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