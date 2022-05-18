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羚邦首次投資七位數廣告費至日漫咒術迴戰電影

羚邦（MediaLink）（2230）宣布，明天正式上映的日本動漫《劇場版 咒術迴戰 0》，今天優先場門票銷售理想。羚邦主席、執行董事及行政總裁趙小燕表示，該套電影在香港市場投放的廣告費達7位數金額，是公司歷年以來投資最多的一套IP電影。趙小燕表示，今次加大力度宣傳，是因為該電影在台灣票房取得成功，公司在台灣的推廣費達8位數新台幣，由2月上映至5月10日，台灣累計票房達2.3億新台幣，相信今次在香港加大宣傳，預期香港票房表現亦會較好。

趙小燕稱，政府第五波疫情時閉關多間戲院，隨著社交措施的放寬，戲院入座率提升，加上市民疫後的報復式消費，公司與各戲院商討上映時間和場次時，戲院亦將較好時段及場次安排給該套電影，反映戲院對該套動畫的預期銷售抱有肯定。

羚邦又表示，早前中國分公司與螞蟻旗下支付寶合作，圍繞獨家代理的經典品牌小王子展開，為中國地區的支付寶會員用戶，專屬設計4款小王子付款碼皮膚。羚邦執行董事趙小鳳表示，該付款碼皮膚售價10元人民幣，售出9.6萬張。趙小鳳表示，該產品的毛利較高及受歡迎，日後亦會考慮推出更多類似方案。

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