趙小燕稱，政府第五波疫情時閉關多間戲院，隨著社交措施的放寬，戲院入座率提升，加上市民疫後的報復式消費，公司與各戲院商討上映時間和場次時，戲院亦將較好時段及場次安排給該套電影，反映戲院對該套動畫的預期銷售抱有肯定。

羚邦又表示，早前中國分公司與螞蟻旗下支付寶合作，圍繞獨家代理的經典品牌小王子展開，為中國地區的支付寶會員用戶，專屬設計4款小王子付款碼皮膚。羚邦執行董事趙小鳳表示，該付款碼皮膚售價10元人民幣，售出9.6萬張。趙小鳳表示，該產品的毛利較高及受歡迎，日後亦會考慮推出更多類似方案。

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