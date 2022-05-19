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恒指低開497點 科指挫4.3% 齊跌穿20天線 騰訊跌6.46%兩個月最傷 綠債無成交

恒指今早低開497點或2.41%，報20146點，成交金額29億元；國指今早低開198點或2.8%，報6891點。恒生科技指數開市報4077點，跌4.3%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。領展（0823）、恒生（0011）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，56隻下跌，8隻無升跌。領展（0823）升0.22%，報68.8元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌6.46%，報342元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報168元，跌1.47%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報342元，跌6.46%。

恒指跌穿20天線(20311.47點)，下試10天線(20087.67點)。科指跌穿10天線(4077.48點)、20天線(4090.81點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，小米（1810）開市報11.16元，跌4.29%。同程藝龍（0780）開市報13.96元，跌2.51%。俄鋁（0486）無成交，報3.45元。百盛商業（3368）無成交，報0.171元。

香港寬頻（1310）傳獲太盟等私募基金洽購。開市報9.61元，升0.21%。

綠景中國（0095）：延長今年到期5.5%之可換股債券至2023年。開市報0.9元，跌2.17%。

優品360（2360）發盈喜，料全年純利按年升最少1.1倍。開市報1.7元，升8.28%。

羚邦（2230）首次投資七位數廣告費至日漫咒術迴戰電影。無成交，報0.153元。

三一重裝（0631）首季多賺31%。無成交，報7.57元。

華潤置地（1109）與一銀行訂立8億貸款融資協議，為期5年。開市報34.4元，跌1.57%。

電能（0006）擬物色綠色能源項目，推動氫能發展。開市報54元，跌0.18%。

「洗米華」助手盧啟邦接手太陽城集團（1383）及凱升控股（0102），未披露作價。太陽城集團停牌。凱升控股（0102）停牌。

港燈（2638）：疫情影響建設天然氣機組進度，有500中小餐飲業界申請延交電費。開市報7.81元，無升跌。

迪生創建（0113）料去年純利僅錄2.1億，少賺近五成半。開市報3.78元，跌1.82%。

騰訊（0700）首季經調整盈利跌23%，遜預期。開市報342元，跌6.46%，是3月15日後最大跌幅。

政府綠債二五零五（4252）暗盤現破底，或為首隻政府零售債券見紅。未有成交及開價。

異動股

上升異動股，包括，亞盛醫藥（6855）開市報15.42元，升14.9%；HMVOD（8103）開市報1.09元，升11.22%；優品360（2360）開市報1.7元，升8.28%；英皇證券集團（0717）開市報0.056元，升7.69%；興業物聯（9916）開市報0.85元，升4.94%；三巽控股（6611）開市報2.9元，升4.32%；東軟教育（9616）開市報3.9元，升4.28%；嘉和生物（6998）開市報3.36元，升3.07%；東原仁知（2352）開市報11.9元，升2.41%；JS環球生活（1691）開市報8.96元，升1.59%；美麗華酒店（0071）開市報13.3元，升1.53%。

下跌異動股，包括，現代傳播（0072）開市報0.36元，跌11.11%；金隅（2009）開市報1.16元，跌9.38%；福晟（0627）開市報0.014元，跌6.67%；騰訊（0700）開市報342元，跌6.46%；京東（9618）開市報198.9元，跌6.36%。

 

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