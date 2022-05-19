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馬斯克：美國民主黨已經成為仇恨黨 我將支持共和黨

特斯拉（Tesla）未能入榜標普全球跟蹤企業環境、社會和治理(ESG)標準的指數後，特斯拉CEO馬斯克在Twitter上將ESG稱作一場「騙局」，又預測對他的「政治攻擊」將「在未來幾個月急劇升級」。

他又表示，過去支持民主黨，因為「他們（主要是）善意黨」，但現在他改變了主意。「他們已經成為分裂黨和仇恨黨，所以我不能再支持他們了，我將投票支持共和黨。」

美股大跌，特斯拉（Tesla）跌至今年最低水平，馬斯克的財富縮水了123億美元。另一方面，被馬斯克收購的Twitter股價亦受壓，自上月發起對推特的收購以來，馬斯克已損失490億美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克仍然是全球首富，財富達到2,099億美元。他今年財富縮水604億美元，僅次於幣安執行長趙昌鵬的810億美元和亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的620億美元。

 

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