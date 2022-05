他又表示,過去支持民主黨,因為「他們(主要是)善意黨」,但現在他改變了主意。「他們已經成為分裂黨和仇恨黨,所以我不能再支持他們了,我將投票支持共和黨。」

美股大跌,特斯拉(Tesla)跌至今年最低水平,馬斯克的財富縮水了123億美元。另一方面,被馬斯克收購的Twitter股價亦受壓,自上月發起對推特的收購以來,馬斯克已損失490億美元。

根據彭博億萬富豪指數,馬斯克仍然是全球首富,財富達到2,099億美元。他今年財富縮水604億美元,僅次於幣安執行長趙昌鵬的810億美元和亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯的620億美元。

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿 — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022