他又表示，過去支持民主黨，因為「他們（主要是）善意黨」，但現在他改變了主意。「他們已經成為分裂黨和仇恨黨，所以我不能再支持他們了，我將投票支持共和黨。」

美股大跌，特斯拉（Tesla）跌至今年最低水平，馬斯克的財富縮水了123億美元。另一方面，被馬斯克收購的Twitter股價亦受壓，自上月發起對推特的收購以來，馬斯克已損失490億美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克仍然是全球首富，財富達到2,099億美元。他今年財富縮水604億美元，僅次於幣安執行長趙昌鵬的810億美元和亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的620億美元。

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party. But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican. Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿 — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

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