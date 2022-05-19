moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

3月疫情拖累復蘇 同程旅行上季調整後溢利跌近兩成

同程旅行（0780）收市後公布，上季收入按年增加6.5%至17.18億元（人民幣，下同），主要因為公司本季度持續市場投放，以抓住當時復蘇商機。不過三月病毒再度爆發，公司隨即調整策略並實施嚴格的成本控制措施以應對疫情。期內經調整溢利由2.99億元按年下降18%至2.45億元；經調整淨利潤率按年下跌4.2個百分點，最新為14.3%。

若收入按服務劃分，住宿預訂服務收入按年增長18.4%至5.43億元。主要因為與去年同期相比，公司在下沉市場的間夜量增長超過10%，其絕對量遠超新冠疫情前的水平。而交通票務服務收入按年微跌0.6%至10.17億元。

同程旅行稱，受益於獲客策略、在下沉市場的精準運營以及汽車票行業在線滲透率提升的潛力，汽車票業務取得了進一步進展。與2021年同期相比，汽車票票量增長超過170%。

公司指，由於疫情造成的衝擊，短期內旅遊市場可能會波動，但認為，儘管旅遊活動暫時受到干擾，但一旦疫情形勢穩定，旅遊市場將全面恢復。線上滲透率於疫情期間加快，為在線旅遊平台創造了巨大機遇。

未來，公司將利用多元化的流量渠道並積極探索其他流量來源，進一步滲透旅遊市場，以擴大用戶群；也會加強技術能力，從在線旅遊平台向智能出行管家轉型，提高內部效率。

同程旅行績前收跌6.42%，報13.4元。

 

其他報道

汽車下鄉政策傳6月初出台 中汽協：假消息

歐盟公布3000億歐元計劃 放棄用俄羅斯能源

香港失業率升至5.4% 多過預期

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台 代工廠鴻海小規模招工

騰訊跌6.5%拖累 恒指收市跌523點 北水流入增5.6倍 綠債跌約0.3%

4月人民幣佔全球支付貨幣第五位 惟比例較3月下跌

李澤鉅：現時資金好用   正物色投資及開新項目

太保壽險：疫情對首季業務有影響 已就此調整業務計劃

俄羅斯技術集團據報下半年將展開流感及新冠混合疫苗的臨床試驗

貴州茅台據報申請「茅台冰淇淋」商標

美國司法部據報承諾打擊私募股權公司

滬指午後向上 以日中最高位收市

李惟宏：李家超渴望將香港重新建設成開放的國際城市

Tesla遭剔出標普500 ESG指數 「女股神」Cathie Wood：荒謬

港銀續「搶錢」 富邦推2.4厘港元定存 暫為全城最高

華泰推樂盈寶  供波動市下保資金流動性

恒指跌464點 與科指復得10天線 北水流入增2.3倍 騰訊跌6.62% 綠債跌0.25%