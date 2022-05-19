同程旅行（0780）收市後公布，上季收入按年增加6.5%至17.18億元（人民幣，下同），主要因為公司本季度持續市場投放，以抓住當時復蘇商機。不過三月病毒再度爆發，公司隨即調整策略並實施嚴格的成本控制措施以應對疫情。期內經調整溢利由2.99億元按年下降18%至2.45億元；經調整淨利潤率按年下跌4.2個百分點，最新為14.3%。
若收入按服務劃分，住宿預訂服務收入按年增長18.4%至5.43億元。主要因為與去年同期相比，公司在下沉市場的間夜量增長超過10%，其絕對量遠超新冠疫情前的水平。而交通票務服務收入按年微跌0.6%至10.17億元。
同程旅行稱，受益於獲客策略、在下沉市場的精準運營以及汽車票行業在線滲透率提升的潛力，汽車票業務取得了進一步進展。與2021年同期相比，汽車票票量增長超過170%。
公司指，由於疫情造成的衝擊，短期內旅遊市場可能會波動，但認為，儘管旅遊活動暫時受到干擾，但一旦疫情形勢穩定，旅遊市場將全面恢復。線上滲透率於疫情期間加快，為在線旅遊平台創造了巨大機遇。
未來，公司將利用多元化的流量渠道並積極探索其他流量來源，進一步滲透旅遊市場，以擴大用戶群；也會加強技術能力，從在線旅遊平台向智能出行管家轉型，提高內部效率。
同程旅行績前收跌6.42%，報13.4元。
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