若收入按服務劃分，住宿預訂服務收入按年增長18.4%至5.43億元。主要因為與去年同期相比，公司在下沉市場的間夜量增長超過10%，其絕對量遠超新冠疫情前的水平。而交通票務服務收入按年微跌0.6%至10.17億元。

同程旅行稱，受益於獲客策略、在下沉市場的精準運營以及汽車票行業在線滲透率提升的潛力，汽車票業務取得了進一步進展。與2021年同期相比，汽車票票量增長超過170%。

公司指，由於疫情造成的衝擊，短期內旅遊市場可能會波動，但認為，儘管旅遊活動暫時受到干擾，但一旦疫情形勢穩定，旅遊市場將全面恢復。線上滲透率於疫情期間加快，為在線旅遊平台創造了巨大機遇。

未來，公司將利用多元化的流量渠道並積極探索其他流量來源，進一步滲透旅遊市場，以擴大用戶群；也會加強技術能力，從在線旅遊平台向智能出行管家轉型，提高內部效率。

同程旅行績前收跌6.42%，報13.4元。

其他報道

汽車下鄉政策傳6月初出台 中汽協：假消息

歐盟公布3000億歐元計劃 放棄用俄羅斯能源

香港失業率升至5.4% 多過預期

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台 代工廠鴻海小規模招工

騰訊跌6.5%拖累 恒指收市跌523點 北水流入增5.6倍 綠債跌約0.3%

4月人民幣佔全球支付貨幣第五位 惟比例較3月下跌

李澤鉅：現時資金好用 正物色投資及開新項目

太保壽險：疫情對首季業務有影響 已就此調整業務計劃

俄羅斯技術集團據報下半年將展開流感及新冠混合疫苗的臨床試驗

貴州茅台據報申請「茅台冰淇淋」商標

美國司法部據報承諾打擊私募股權公司

滬指午後向上 以日中最高位收市

李惟宏：李家超渴望將香港重新建設成開放的國際城市

Tesla遭剔出標普500 ESG指數 「女股神」Cathie Wood：荒謬

港銀續「搶錢」 富邦推2.4厘港元定存 暫為全城最高

華泰推樂盈寶 供波動市下保資金流動性

恒指跌464點 與科指復得10天線 北水流入增2.3倍 騰訊跌6.62% 綠債跌0.25%