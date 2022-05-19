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首家港獨角獸納斯達克掛牌 Prenetics目標年內完成3宗併購

港產「獨角獸」、基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）日前與新世界（0017）行政總裁鄭志剛旗下特殊目的收購公司（SPAC）Artisan合併，昨日在納斯達克正式掛牌，成為本港首家在納斯達克上市的公司。Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武透露，公司目前持有2.6億美元（20.4億港元）現金可用於併購，正與數家公司洽談，包括視像診症、脫髮與陽痿治療以及凍卵相關企業，目標今年內完成3宗併購交易。

楊聖武表示，目前新冠病毒檢測佔公司收入75%，英國及香港則分別佔55%及45%。問及各地對新冠檢測的需求放緩會否對公司收入有壓力，楊估計，至2023年疫情相關業務僅佔整體收入兩成，不過指目前英超、港府、香港機場對新冠檢測仍有大量需求，相信有關業務收入暫時仍可保持下去。他提到，今年6月將推出兩項新產品，分別是無創大腸癌篩查測試及居家血液檢測，明年則推出醫生專用的Circle Medical基因測試，加上併購交易，相信可擴闊收入來源。

集團股價昨日暴跌24%，收報7.65美元，楊聖武解釋，公司設有獎勵池並按比例分配予股東，股東實際買入成本為7.72美元，而非10美元，認為與昨日納指5%跌幅相比，股價表現大致平穩。Artisan行政總裁鄭彥斌則坦言，近期市場表現差，不少中概股股價跌逾一半，納指至今較高峰亦跌三分之一，而合併交易在去年9月公布，故因應市場調整估值而贈送股份，為股東提供誘因長期持有。

 

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