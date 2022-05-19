楊聖武表示，目前新冠病毒檢測佔公司收入75%，英國及香港則分別佔55%及45%。問及各地對新冠檢測的需求放緩會否對公司收入有壓力，楊估計，至2023年疫情相關業務僅佔整體收入兩成，不過指目前英超、港府、香港機場對新冠檢測仍有大量需求，相信有關業務收入暫時仍可保持下去。他提到，今年6月將推出兩項新產品，分別是無創大腸癌篩查測試及居家血液檢測，明年則推出醫生專用的Circle Medical基因測試，加上併購交易，相信可擴闊收入來源。

集團股價昨日暴跌24%，收報7.65美元，楊聖武解釋，公司設有獎勵池並按比例分配予股東，股東實際買入成本為7.72美元，而非10美元，認為與昨日納指5%跌幅相比，股價表現大致平穩。Artisan行政總裁鄭彥斌則坦言，近期市場表現差，不少中概股股價跌逾一半，納指至今較高峰亦跌三分之一，而合併交易在去年9月公布，故因應市場調整估值而贈送股份，為股東提供誘因長期持有。

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