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李澤鉅：長和正留意中東地區投資機會 售英國鐵塔部份收益用於回購

長江和記（0001）主席李澤鉅今午出席集團的股東周年大會時回應股東提問時表示，集團的零售及港口業務，均正留意在中東及海灣國家市場的投資機會。他更同時提到，屈臣氏在發展線上及線下業務，錄得的消費額，比實體店多三倍。集團在完成出售英國的電訊鐵塔業務，會打算將部份收益用於回購，同時無意發行新股。

李澤鉅指出，集團的零售業務旗艦屈臣氏目前在29個市場經營，正營運1.64萬間店舖，去年最新在海灣國家內的阿聯酋及卡塔爾開展業務。至於港口業務，現時他們已經在26個國家經營52個碼頭，他們繼在中東的沙特阿拉伯合作搞碼頭後，亦正考慮在埃及物色兩個項目，並繼續尋求其他機會發展。另在12個市場經營的電訊業務，已在其中一、兩個市場內完成整合，並實現增值。他們續會留意在現有市場內的整合機會。

長和在去年完成50多次回購股份，李澤鉅表示，他們前後已經動用10多億元資金。隨著出售英國電訊鐵塔業務後，長和打算將部分收益用於回購股份，將會視乎市場進行，實際進行回購的時間及數量，目前不能透露。集團已視疫情期間運作如壓力測試，他認為：「今次考試不錯」，並反映資產優質及經得起風浪。由於集團在50多個國家經營，以去年在亞洲及內地經營上面對壓力，歐洲業務便幫補集團很多，反之亦然。集團今後物色項目時，會重視項目質素及內部回報率，很少以地區因素納入考慮。集團亦不會以全球在一個地方、一座物業作為總部。

在今天股東周年大會上公布的投票結果顯示，重選李澤鉅為董事的議案，有23.3億股贊成、3.36億股反對，贊成及反對比例為86.88%及13.12%下通過。在重選集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭方面，贊成票為19.18億股、反對票為6.49億股，在贊成及反對比例分別為74.72%及25.27%下通過。至於重選執行董事及公司秘書施熙德、非執行董事周胡慕芳、獨立非執行董事李慧敏及梁劉柔芬，全部均以逾94%贊成票下，獲通過重新委任。

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