港元現報7.8486元貶值9點子，曾貶值最多11點子，報7.8488元，亦曾升值最多9點子，報7.8468元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.04155%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.07024%；2星期HIBOR跌0.12點子至0.10798%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.37點子至0.89042%；6個月期HIBOR跌0.1點子至1.71821%；12個月期HIBOR跌0.11點子至2.6081%。

美元指數現報103.083升值0.359點或0.35%。

美元1個月期LIBOR報0.92729%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7398%，連續2日收窄，利差是2022年5月17日後最窄，當日差距為-0.7398%

對上一次連續2日收窄，是2022年3月24日，當日利差報-0.1282%。

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