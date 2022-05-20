恒指收市升596點或2.96%，報20717點，成交金額1226億元，較上日增加1.28%；國指升221點或3.22%，報7121點。恒生科技指數收報4284點，升4.74%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、碧桂園服務（6098）、長建（1038）拖累大市。

藍籌63隻升，3隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升7.85%，收報56.3元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.04%，收報52.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報30.15元，升9.64%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報75.1元，升0.13%。

恒指升穿20天線(20298.79點)，上試50天線(20899.43點)。科指一舉升穿20天線(4098.99點)及50天線(4274.15點)。

北水南下合計淨流入2.22億元，較上日減少95.83%，連續第10日流入，累計流入380.33億元，對上一次連續10日淨流入是2022年3月8日。南水北上合計淨流入142.36億元人民幣，較上日增加177.77%，連續第2日流入，累計流入193.61億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.35%，是5月17日後最大升幅，今高見20794.13點，是5月5日21284.85點後最高。收市價則是5月5日後收市新高。

科指曾升最多5.24%，是5月17日後最大升幅，今高見4304.95點，是5月5日4382.82點後最高。收市價是5月3日後收市新高。

國指曾升最多3.62%，是5月17日後最大升幅，今高見7149.1點，是5月5日7298.2點後最高。今收市價是5月4日後收市新高。

一周表現

恒指本周累升4.11%或818點，升幅是3月18日後最大，當時收市升幅為4.18%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升20.23%，其次為招商銀行（3968）及比亞迪（1211），分別升15.26%及13.24%。而表現最差的是長建（1038），累跌4.53%，其次為金沙中國（1928）及創科實業（0669），分別跌2.92%及2.05%。

國指本周累升4.62%或314點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為4.68%；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升22.05%，其次為舜宇（2382）及招商銀行（3968），分別升20.23%及15.26%。而表現最差的是安踏（2020），累跌1.35%，其次為騰訊（0700）及郵儲銀行（1658），分別跌0.62%及無升跌。

科指本周累升6.08%或245點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為11.76%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2月11日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升20.23%，其次為萬國數據（9698）及嗶哩嗶哩（9626），分別升15.52%及14.56%。而表現最差的是ASM PACIFIC（0522），累跌1.51%，其次為騰訊（0700）及聯想（0992），分別跌0.62%及升0.25%。

午後消息股表現

標普：騰訊（0700）接近見底。騰訊體育據報裁員，涉約100名員工。收報352.2元，升3.04%。

今早及隔晚消息股表現

恒指今季檢，快手（1024）、京東健康、百度、海爾智家等或染藍。快手收報71.25元，升5.01%。百度（9888）收報123.6元，升5.19%。京東健康（6618）收報48.5元，升4.98%。藥明康德（2359）收報100元，升5.93%。海爾智家（6690）收報27.35元，升5.39%。百濟神州（6160）收報85.3元，升4.92%。中芯國際（0981）收報16.28元，升2.52%。翰森製藥（3692）收報14.06元，升4.61%。嗶哩嗶哩（9626）收報175.5元，升6.75%。中國燃氣（0384）收報11.04元，升5.54%。

加拿大禁止5G網絡使用華為和中興通訊（0763）設備。收報16.1元，升2.16%。

泰凌醫藥（1011）等業績。收報0.199元，無升跌。

康希諾生物（6185）：新冠疫苗獲世衛列入緊急使用清單。收報78元，升9.78%。

花樣年（1777）蝕讓浙江住宅項目51%股權，套現7.6億人幣。停牌。

雅居樂（3383）合營江蘇項目獲6.5億人幣銀行貸款。收報3.3元，跌0.6%。

招行（3968）原常務副行長王良升任行長。收報49.1元，升7.32%。

小米（1810）上季經調整利潤跌53%，收入跌4.6%勝預期。林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑，惟仍屬正常水平。收報11.74元，升5.96%。

澳門首四月博彩稅收按年減18%至102億澳門元。新濠國際發展（0200）收報5.24元，升2.75%。美高梅中國（2282）收報3.96元，升0.76%。澳博（0880）收報3.22元，升1.9%。永利澳門（1128）收報4.4元，升2.09%。銀河娛樂（0027）收報41.75元，升1.95%。金沙中國（1928）收報15.3元，升1.46%。

中國據報與俄羅斯磋商進口俄油，以補充戰略石油儲備。中石油（0857）收報3.91元，升2.09%。中海油（0883）收報11.14元，升2.96%。中石化（0386）收報4.01元，升2.04%。

百盛（3368）首季盈轉虧蝕3008萬人幣。收報0.176元，跌2.22%。

TikTok計劃推進遊戲業務，並在越南開展測試。騰訊（0700）收報352.2元，升3.04%。

李澤鉅：長和（0001）正留意中東地區投資機會，售英國鐵塔部份收益用於回購。收報56.55元，升2.08%。

3月疫情拖累復蘇，同程旅行（0780）上季調整後溢利跌近兩成。收報13.36元，跌0.3%。

汽車下鄉政策傳6月初出台，中汽協：假消息。吉利（0175）收報13.68元，升1.79%。比亞迪（1211）收報268.6元，升3.47%。廣汽集團（2238）收報6.92元，跌0.43%。東風集團股份（0489）收報5.7元，跌0.35%。長城汽車（2333）收報12.4元，升0.32%。北京汽車（1958）收報2.45元，升0.41%。慶鈴汽車股份（1122）收報1.43元，無升跌。小鵬汽車（9868）收報97.2元，升6.99%。五菱（0305）收報1.22元，無升跌。理想汽車（2015）收報97.1元，升3.96%。

蔚來集團（9866）於新加坡上市，港股收報135.4元，升9.55%。

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工。手機設備股鴻騰（6088）收報1.08元，升6.93%。舜宇（2382）收報117.4元，升7.31%。高偉電子（1415）收報7.16元，升0.85%。瑞聲（2018）收報17.5元，升5.93%。比亞迪電子（0285）收報16.06元，升4.83%。信利國際（0732）收報2.21元，升1.38%。富智康（2038）收報1元，升7.53%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見33.65元，收報33.65元，升1.66%；雲康集團（2325）創上市新高，見9.42元，收報9.24元，升5%；廈門港務（3378）創52周高，見1.26元，收報1.25元，升0.81%；中國物流（1589）創52周高，見4.5元，收報4.5元，升0.67%。

破底股方面

破底股包括，元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.23元，跌8%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.245元，跌10.91%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.242元，收報0.275元，無升跌；Okura（1655）創上市新低，見0.31元，收報0.46元，升6.98%；交銀國際（3329）見52周低0.97元，收報0.98元，跌2.97%；五礦地產（0230）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌；鴻福堂（1446）見52周低0.3元，收報0.34元，跌4.23%；尖沙咀置業（0247）見52周低21.8元，收報22.3元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；佳民（8519）見52周低0.06元，收報0.067元，升8.06%；信佳國際（0912）見52周低1.39元，收報1.4元，跌0.71%；先豐服務（0500）見52周低0.42元，收報0.435元，跌1.14%；中糧包裝（0906）見52周低3.5元，收報3.53元，升0.57%；港龍中國地產（6968）見52周低3.83元，收報4.48元，升0.9%；卡賓（2030）見52周低2.33元，收報2.4元，升1.27%；貿易通（0536）見52周低1.07元，收報1.09元，升0.93%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.295元，升3.51%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.495元，升62.3%；金輪天地（1232）收報0.17元，升30.77%；金匯（8160）收報0.079元，升14.49%；新東方（9901）收報9.85元，升13.35%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.034元，升13.33%；中建富通（0138）收報0.215元，升13.16%；寶尊電商（9991）收報23.25元，升12.32%；榮昌生物（9995）收報31元，升12.12%；朗詩（0106）收報0.2元，升11.73%；景瑞（1862）收報1.72元，升10.97%；永旺（0984）收報1.32元，升10%。

下跌異動股，包括，金科服務（9666）收報20元，跌15.97%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.245元，跌10.91%；陸慶（8052）收報0.075元，跌9.64%；先施公司（0244）收報0.305元，跌8.96%；元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.23元，跌8%；現代傳播（0072）收報0.375元，跌7.41%；優品360（2360）收報1.68元，跌7.18%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.485元，跌6.73%；東曜藥業（1875）收報3.15元，跌5.97%；太和控股（0718）收報0.08元，跌5.88%；力高集團（1622）收報1.9元，跌5.47%。

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