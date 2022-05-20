moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指升596點創兩周高 全周升4.1% 科指3個月來首次升穿50天線

內地下調5年期LPR刺激經濟，環球股市因而上升，恒指今早高開350點，早市曾收窄至升288點，午後擴大至高位升673點，全日高低波幅385點。三大指數見兩周高，科指更升穿50天線收市，是2月17日後首次。不過成交微增，北水流入大減95%。

恒指收市升596點或2.96%，報20717點，成交金額1226億元，較上日增加1.28%；國指升221點或3.22%，報7121點。恒生科技指數收報4284點，升4.74%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、碧桂園服務（6098）、長建（1038）拖累大市。

藍籌63隻升，3隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升7.85%，收報56.3元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.04%，收報52.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報30.15元，升9.64%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報75.1元，升0.13%。

恒指升穿20天線(20298.79點)，上試50天線(20899.43點)。科指一舉升穿20天線(4098.99點)及50天線(4274.15點)。

北水南下合計淨流入2.22億元，較上日減少95.83%，連續第10日流入，累計流入380.33億元，對上一次連續10日淨流入是2022年3月8日。南水北上合計淨流入142.36億元人民幣，較上日增加177.77%，連續第2日流入，累計流入193.61億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.35%，是5月17日後最大升幅，今高見20794.13點，是5月5日21284.85點後最高。收市價則是5月5日後收市新高。

科指曾升最多5.24%，是5月17日後最大升幅，今高見4304.95點，是5月5日4382.82點後最高。收市價是5月3日後收市新高。

國指曾升最多3.62%，是5月17日後最大升幅，今高見7149.1點，是5月5日7298.2點後最高。今收市價是5月4日後收市新高。

一周表現

恒指本周累升4.11%或818點，升幅是3月18日後最大，當時收市升幅為4.18%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升20.23%，其次為招商銀行（3968）及比亞迪（1211），分別升15.26%及13.24%。而表現最差的是長建（1038），累跌4.53%，其次為金沙中國（1928）及創科實業（0669），分別跌2.92%及2.05%。

國指本周累升4.62%或314點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為4.68%；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升22.05%，其次為舜宇（2382）及招商銀行（3968），分別升20.23%及15.26%。而表現最差的是安踏（2020），累跌1.35%，其次為騰訊（0700）及郵儲銀行（1658），分別跌0.62%及無升跌。

科指本周累升6.08%或245點，升幅是4月29日後最大，當時收市升幅為11.76%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2月11日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升20.23%，其次為萬國數據（9698）及嗶哩嗶哩（9626），分別升15.52%及14.56%。而表現最差的是ASM PACIFIC（0522），累跌1.51%，其次為騰訊（0700）及聯想（0992），分別跌0.62%及升0.25%。

午後消息股表現

標普：騰訊（0700）接近見底。騰訊體育據報裁員，涉約100名員工。收報352.2元，升3.04%。

今早及隔晚消息股表現

恒指今季檢，快手（1024）、京東健康、百度、海爾智家等或染藍。快手收報71.25元，升5.01%。百度（9888）收報123.6元，升5.19%。京東健康（6618）收報48.5元，升4.98%。藥明康德（2359）收報100元，升5.93%。海爾智家（6690）收報27.35元，升5.39%。百濟神州（6160）收報85.3元，升4.92%。中芯國際（0981）收報16.28元，升2.52%。翰森製藥（3692）收報14.06元，升4.61%。嗶哩嗶哩（9626）收報175.5元，升6.75%。中國燃氣（0384）收報11.04元，升5.54%。

加拿大禁止5G網絡使用華為和中興通訊（0763）設備。收報16.1元，升2.16%。

泰凌醫藥（1011）等業績。收報0.199元，無升跌。

康希諾生物（6185）：新冠疫苗獲世衛列入緊急使用清單。收報78元，升9.78%。

花樣年（1777）蝕讓浙江住宅項目51%股權，套現7.6億人幣。停牌。

雅居樂（3383）合營江蘇項目獲6.5億人幣銀行貸款。收報3.3元，跌0.6%。

招行（3968）原常務副行長王良升任行長。收報49.1元，升7.32%。

小米（1810）上季經調整利潤跌53%，收入跌4.6%勝預期。林世偉：促銷舊貨累手機毛利率下滑，惟仍屬正常水平。收報11.74元，升5.96%。

澳門首四月博彩稅收按年減18%至102億澳門元。新濠國際發展（0200）收報5.24元，升2.75%。美高梅中國（2282）收報3.96元，升0.76%。澳博（0880）收報3.22元，升1.9%。永利澳門（1128）收報4.4元，升2.09%。銀河娛樂（0027）收報41.75元，升1.95%。金沙中國（1928）收報15.3元，升1.46%。

中國據報與俄羅斯磋商進口俄油，以補充戰略石油儲備。中石油（0857）收報3.91元，升2.09%。中海油（0883）收報11.14元，升2.96%。中石化（0386）收報4.01元，升2.04%。

百盛（3368）首季盈轉虧蝕3008萬人幣。收報0.176元，跌2.22%。

TikTok計劃推進遊戲業務，並在越南開展測試。騰訊（0700）收報352.2元，升3.04%。

李澤鉅：長和（0001）正留意中東地區投資機會，售英國鐵塔部份收益用於回購。收報56.55元，升2.08%。

3月疫情拖累復蘇，同程旅行（0780）上季調整後溢利跌近兩成。收報13.36元，跌0.3%。

汽車下鄉政策傳6月初出台，中汽協：假消息。吉利（0175）收報13.68元，升1.79%。比亞迪（1211）收報268.6元，升3.47%。廣汽集團（2238）收報6.92元，跌0.43%。東風集團股份（0489）收報5.7元，跌0.35%。長城汽車（2333）收報12.4元，升0.32%。北京汽車（1958）收報2.45元，升0.41%。慶鈴汽車股份（1122）收報1.43元，無升跌。小鵬汽車（9868）收報97.2元，升6.99%。五菱（0305）收報1.22元，無升跌。理想汽車（2015）收報97.1元，升3.96%。

蔚來集團（9866）於新加坡上市，港股收報135.4元，升9.55%。

蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工。手機設備股鴻騰（6088）收報1.08元，升6.93%。舜宇（2382）收報117.4元，升7.31%。高偉電子（1415）收報7.16元，升0.85%。瑞聲（2018）收報17.5元，升5.93%。比亞迪電子（0285）收報16.06元，升4.83%。信利國際（0732）收報2.21元，升1.38%。富智康（2038）收報1元，升7.53%。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見33.65元，收報33.65元，升1.66%；雲康集團（2325）創上市新高，見9.42元，收報9.24元，升5%；廈門港務（3378）創52周高，見1.26元，收報1.25元，升0.81%；中國物流（1589）創52周高，見4.5元，收報4.5元，升0.67%。

破底股方面

破底股包括，元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.23元，跌8%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.245元，跌10.91%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.242元，收報0.275元，無升跌；Okura（1655）創上市新低，見0.31元，收報0.46元，升6.98%；交銀國際（3329）見52周低0.97元，收報0.98元，跌2.97%；五礦地產（0230）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌；鴻福堂（1446）見52周低0.3元，收報0.34元，跌4.23%；尖沙咀置業（0247）見52周低21.8元，收報22.3元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.5元，收報0.5元，無升跌；佳民（8519）見52周低0.06元，收報0.067元，升8.06%；信佳國際（0912）見52周低1.39元，收報1.4元，跌0.71%；先豐服務（0500）見52周低0.42元，收報0.435元，跌1.14%；中糧包裝（0906）見52周低3.5元，收報3.53元，升0.57%；港龍中國地產（6968）見52周低3.83元，收報4.48元，升0.9%；卡賓（2030）見52周低2.33元，收報2.4元，升1.27%；貿易通（0536）見52周低1.07元，收報1.09元，升0.93%；大悅城（0207）見52周低0.285元，收報0.295元，升3.51%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.495元，升62.3%；金輪天地（1232）收報0.17元，升30.77%；金匯（8160）收報0.079元，升14.49%；新東方（9901）收報9.85元，升13.35%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.034元，升13.33%；中建富通（0138）收報0.215元，升13.16%；寶尊電商（9991）收報23.25元，升12.32%；榮昌生物（9995）收報31元，升12.12%；朗詩（0106）收報0.2元，升11.73%；景瑞（1862）收報1.72元，升10.97%；永旺（0984）收報1.32元，升10%。

下跌異動股，包括，金科服務（9666）收報20元，跌15.97%；普天通信（1720）創上市新低，見0.235元，收報0.245元，跌10.91%；陸慶（8052）收報0.075元，跌9.64%；先施公司（0244）收報0.305元，跌8.96%；元力控股（1933）創上市新低，見0.222元，收報0.23元，跌8%；現代傳播（0072）收報0.375元，跌7.41%；優品360（2360）收報1.68元，跌7.18%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.485元，跌6.73%；東曜藥業（1875）收報3.15元，跌5.97%；太和控股（0718）收報0.08元，跌5.88%；力高集團（1622）收報1.9元，跌5.47%。

 

其他報道

調查：英近九成求職者視混合工作為重要考量 本港呈現同樣趨勢

銀保監：將推動大銀行、保險公司等併購重組農村中小銀行

為何不投資加密貨幣？蓋茨解釋：沒有價值 對社會亦無貢獻

銀保監：地方銀行勿忘初心 定小微企業貸款「兩增兩控」目標

Netflix斥1億美元成立特效製作公司

標普：騰訊接近見底

滬指以日中最高位收市 全周累升2.02%

騰訊體育據報裁員 涉約100名員工

被指曾性騷擾空姐 馬斯克稱：政治陷害的標準劇本

特斯拉計劃讓上海工廠員工閉環工作至6月中旬

標普確認香港「AA+/A-1+」評級 料政府財政不會顯著惡化

【有片：埋身擊】加密貨幣未見底回升 投資者不宜買入

傳遊戲發行業務裁員八成 字節跳動：有調整但無大裁員

【有片：選股王】宏橋有望走出谷底

內地降LPR利好 恒指半日升368點 北水流入不足1億

滬指收復3100點大關 半日升逾1％