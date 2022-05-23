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馬化騰朋友圈轉發一篇有關中國經濟的文章 惹網民熱議

騰訊（0700）聯合創始人馬化騰轉發了一篇署名張明揚的網絡作者發表的《除了胡錫進，沒人關心經濟了》評論文章，並惹來內地網民熱議。

該文章談到了官媒《環球時報》前總編輯胡錫進的評論。根據彭博與馬化騰微信朋友圈中人士核實過的微信帖子截屏，馬化騰轉發該文章並評論：「這段描述得太形象了：『部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於什麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。』

雖然馬化騰對整篇文章沒有進一步評論，但其轉發該帖文已在中國互聯網上引起了轟動。騰訊的代表沒有回應置評。

相關報道：胡錫進：要恢復市場信心 中國需要拿出震撼彈級別的措施

中國多地爆發疫情，上海、北京等地都採取嚴格封控措施，胡錫進曾發文表示，4月經濟數據「觸目驚心」，又指內地須拿出震撼彈級別的措施來讓市場恢復信心。張明揚的文章惹議後，胡錫進亦發文澄清，「各地黨委政府哪有不關心域內經濟的，很多專家更是以論述經濟為己長。」、「希望評論者尊重基本事實，不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴什麼高帽。像說『除了胡錫進，沒人關心經濟了』，明顯是誇張之論，甚至是瞎說。」

 

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