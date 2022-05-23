統計處公布，香港4月份整體消費物價按年升1.3%，低過預期的2.0%，同時亦較3月份的相應升幅1.7%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較3月份1.7%為低，主要是由於基本食品價格（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅減慢所致。
經季節性調整的綜合消費物價指數，截至4月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至3月止的三個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.3%。
4月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上升5.2%）、衣履（上升3.6%）、外出用膳及外賣（上升3.2%）、交通（上升1.8%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.3%）、耐用物品（上升1.2%）、雜項物品（上升0.9%）和電力、燃氣及水（上升0.2%）。
另一方面，綜合消費物價指數在4月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.6%）。
政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率輕微下跌至1.6%。受惠新鮮蔬菜供應轉趨穩定，基本食品價格的升幅放緩，儘管仍然顯著。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨着本地疫情退減而加快。能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。
政府發言人表示，展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。
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