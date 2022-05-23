至於支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃方面，基金會在今年2月19日為紓緩公共醫療系統的抗疫壓力，已出資7000萬元，資助7間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案，以維持日常病患所需醫療服務；抗疫計劃暫已動用6成資金，餘款將按公院需求繼續作出支援。

基金會的7000萬捐資中，有1000萬用於應付緊急個案，協助醫管局和私院間能彈性處理和盡快接收因新冠個案而要轉移的公院病人；在緊急個案中，包括地中海貧血病人、腦室中隔缺損病人、需「洗腎」病患、癌症病人，以及黃疸病新生兒；7所參與的私院曾應醫管局緊急要求，合共提供最多300個名額，以接收由公院轉介需要黃疸治療的新生嬰兒。

截至5月7日，養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會7間參與醫院共接收801名公立醫院病人，其中655 人已出院；此計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。

對於再向中大捐款，李嘉誠指出，促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是未來經濟活力之關鍵。他對於中大醫學院聚焦強化科研的承擔，銳意轉化科研成果及優化醫療服務的決心，亦深受鼓舞。同時，李嘉誠提到，護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算的：能夠支持香港護士，深感榮幸，她們體諒病患的智慧和善良的心力，為我們的健康和福祉帶來實質正向改變。

其他報道

花旗：再降5月賭收預測至37.5億

台海局勢、北京疫情 中港股市向下 恒指跌247點 北水流入增6.1倍 連續11日流入

蘋果據報尋求擴大中國以外生產 印度越南在考慮之列

熒德︰港政策有利機電業 目前手上合約約值3億元

傳友和啟動IPO預路演籌1億美元

滬指一枝獨秀 以近日中高位收市

馬化騰朋友圈轉發一篇有關中國經濟的文章 惹網民熱議

湖南：對商品住房去化周期逾24個月的市縣 暫停新宅地審批

恒大再被強制執行41.83億人民幣

佳源國際控股股東遭斬倉擬售資產續停牌

大唐集團提交換要約 今年到期境外債延至明年中