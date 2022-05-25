新冠肺炎疫情加速商戶數碼化進程，荷蘭支付整合平台Adyen發表《Adyen 香港零售報告 2022》，其中統一商務（unified commerce）、線上及線下能讓客戶輕鬆地購物和完成交易的受訪商戶，有約65%指去年整體業務錄得至少20%增長。
Adyen是次研究報告合共訪問26個市場、40,020名消費者，以及23個市場、共11,530個商戶，當中香港消費者及商戶數目分別佔1,002名和500個。集團香港區主管鄧啟俊表示，相信數碼轉型將繼續為商戶創造龐大商機，當中高達73%的香港商戶預計今年內錄得至少20%的增長，規模相當於2180億元。他續指，若本地零售商加快採用數碼科技，或可令未來5年的總增速再提升 8.8個百分點；與調查報告中涵蓋的所有市場相比，香港市場的潛在增幅為最高。
此外，有23%受訪本地商戶表示，在疫情期間把握時機投資於數碼科技，並把支付系統連接至同一機構的其他業務；另有46%受訪者稱其業務因此而變得更具優勢。值得一提的是，已將旗下各項業務的支付系統互相連結的商戶中，約七成受訪商戶指去年業務錄得至少20%增長，而有78%預期今年可實現同等的增長幅度。
儘管電子商務快速興起，但調查中有63%本港消費者稱網上購物只為方便，仍傾向於實體店購物，該趨勢與2020年錄約66%數據一致。由於過去一段時間本地實行不同程度的社交距離限制，40%消費者對於能夠在付款前親身接觸、感受或試用產品等表示滿意。至於本港商戶普遍對今年實體購物的市道復蘇情況感到樂觀，包括有42%預計其來年實體店營業額比重將會增加。
其他報道
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 升至0.1872%