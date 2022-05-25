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升幅收窄 恒指收市升59點 10天、20天得而復失 北水流入增1.8倍 南水轉流入

美期、歐股向上，午後財新預告內地將於下午3時召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，A股、港股齊齊上升，恒指更升至日內高位20370點，升258點，不過，交易時段未見有特別利好的消息，升幅收窄。恒指今早高開3點，高位升258點，低位跌44點，全日高低波幅303點。

恒指收市升59點或0.29%，報20171點，成交金額1034億元，較上日減少9%，是5月16日930.15億元成交後最少；國指升15點或0.22%，報6898點。恒生科技指數收報4043點，升0.28%。

匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌41隻升，20隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升4.53%，收報14.76元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌3.59%，收報51元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報66.75元，升5.37%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報25.35元，跌7.14%。

恒指10天線(20206.75點)、20天線(20276.96點)得而復失。科指續低於所有主要平均線。

北水南下合計淨流入26.43億元，較上日增加188.29%，淨流入金額是5月19日53.28億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入431.74億元，對上一次連續13日淨流入是3月11日。南水北上合計淨流入34.09億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

港鐵（0066）股東問會否分拆非鐵路業務 許亮華:鐵路加物業行之有效。收報43.4元，升0.12%。

石藥集團（1093）首季純利跌至14億人幣。收報7.84元，升1.03%。

今早及隔晚消息股表現

信通院：中國4月國內智能電話出貨量下降34%。小米（1810）收報11.22元，升0.54%。舜宇（2382）收報111.6元，升2.29%。瑞聲（2018）見52周低15.3元，收報15.46元，跌1.9%。

復藥（2196）投資的藥師幫，上載IPO前文件。收報32.05元，跌1.08%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報3.8元，跌1.81%。石藥集團（1093）收報7.84元，升1.03%。知乎（2390）收報20.45元，跌9.91%。Dynam（6889）收報6.68元，升0.45%。

快手（1024）首季虧損減近9成，收入、MAU等均勝預期。宿華：廣告業務3月起放緩，暫未見明顯恢復趨勢。收報66.75元，升5.37%。

百融雲（6608）今年首季收入升一成。收報9.72元，升0.21%。

力世紀（0860）售鐘錶批發業務套現5000萬，用於出行業務。收報0.335元，跌1.47%。

汽車之家（2518）首季少賺52％，收入跌兩成。收報55.6元，升2.87%。

大快活（0052）發盈警，受累第5波疫情，料年度盈利跌7成。收報13.98元，跌0.43%。

三和建築（3822）料上財年蝕至少9000萬元。收報0.081元，升17.39%。

傳有衛星場萬龍酒店交場，回歸澳博（0880）經營。收報2.98元，跌1%。

網易（9999）首季營收高於預期，賺51億元人民幣。收報155.6元，升3.05%。

金山軟件（3888）首季純利錄9940萬人幣，較上季轉賺，新獲版號手遊《劍網3緣起》月內公測。收報24.15元，跌2.82%。

網易雲音樂（9899）調整後虧損收窄46.6%至1.52億人幣，績前跌2.1%。收報58.7元，升2.09%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.18元，開市報6.1元，升0.49%；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.36元，開市報0.345元，升4.55%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見4.15元，收報4.26元，跌4.91%；領悅服務（2165）低見0.74元，收報0.77元，跌11.49%；金科服務（9666）低見17.08元，收報17.78元，跌1.88%；中國動向（3818）低見0.38元，收報0.385元，跌1.28%；景瑞（1862）低見1.46元，收報1.5元，跌1.96%；中國科培（1890）低見1.57元，收報1.59元，跌1.24%；睿見教育（6068）低見0.232元，收報0.24元，跌4%；成實外教育（1565）低見0.2元，收報0.203元，跌4.69%；永利澳門（1128）低見4.11元，收報4.15元，跌1.19%；嘉和生物（6998）低見2.98元，收報3.04元，跌0.65%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，新濠國際發展（0200）低見4.82元，收報4.92元，跌0.4%；六福集團（0590）低見17元，收報17.08元，升0.23%；卓悅控股（0653）低見0.114元，收報0.115元，跌1.71%；遠大醫藥（0512）低見4.17元，收報4.21元，跌1.17%；赤子城科技（9911）低見2.47元，收報2.5元，跌4.21%；檳傑科達（1665）低見0.9元，收報0.92元，跌2.13%；首都信息（1075）低見0.3元，收報0.31元，跌3.13%；味千中國（0538）低見0.97元，收報1.02元，跌6.42%；捷榮國際（2119）低見0.9元，收報0.91元，無升跌；泓富（0808）低見2.64元，收報2.64元，跌0.38%。

異動股

上升異動股，包括，偉源控股（1343）收報0.116元，升27.47%；澳洲成峰高教（1752）收報0.096元，升23.08%；深藍科技（1950）收報0.18元，升20%；三和建築（3822）收報0.081元，升17.39%；看通集團（1059）收報0.63元，升16.67%；毛記葵涌（1716）收報0.69元，升15%；齊合環保（0976）收報0.93元，升13.41%；謝瑞麟（0417）收報1.11元，升11%；長城汽車（2333）收報13.76元，升10.79%；冠軍科技集團（0092）收報0.072元，升10.77%；中石化油服（1033）收報0.63元，升10.53%。

下跌異動股，包括，大發地產（6111）創上市新低，見0.75元，收報0.94元，跌66.19%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，跌17.65%；中國新城鎮（1278）收報0.09元，跌12.62%；企展控股（1808）收報0.67元，跌11.84%；領悅服務（2165）創上市新低，見0.74元，收報0.77元，跌11.49%；匯聚科技（1729）收報1.4元，跌11.39%；知乎（2390）收報20.45元，跌9.91%；祖龍娛樂（9990）創上市新低，見6.1元，收報6.52元，跌8.68%；意馬國際（0585）創上市新低，見0.375元，收報0.375元，跌8.54%；東方海外（0316）收報239元，跌8.29%。

 

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