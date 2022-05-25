據公告透露，華康堯在全球金融服務行業的領袖人物，擁有逾 30 年經驗，並主要以亞洲區爲主。其中擔任任宏利亞洲區首席執行官，在這段期間曾成功地拓展其多元化、多渠道業務及實現業務轉型，在多個主要市場取得顯著的市場佔有率，並使其成爲該公司最大的核心盈利來源。此前，華康堯在花旗工作了 25 年，曾在亞太區、歐洲、中東、非洲和美國擔任多個消費者金融服務職位。

在華康堯上任前，集團臨時執行總裁Mark FitzPatrick將繼續帶領業務，以及協助華康堯完成交接程序。

另一方面，集團宣布保誠亞洲及非洲區執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）將離任集團，另謀發展。隨着集團宣布委任常任執行總裁，亞洲及非洲區執行總裁之職位將不再保留。

宏利委任新亞洲首席執行官

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