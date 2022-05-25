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阿里健康去年轉虧蝕2.7億人幣

阿里健康（0241）公布，截至今年3月底止全年轉盈為虧，虧損2.66億元（人民幣，下同），上年度純利3.49億元。每股基本虧損1.97分，不派末期股息。

期內，收入按年增長32.6%至205.78億元。來自醫藥自營業務收入179.11億元，按年增長35.5%，其中處方藥業務收入增長1.05倍，慢病用戶人數已達到650萬，按年增長1.19倍；醫藥電商平台業務收入19.96億元，按年增長1.6%；醫療健康及數字化服務業務收入6.7億元， 按年增長98.9%。去年毛利率20%，按年下降3.3個百分點。

截至年3月底止，線上自營店的年度活躍消費者超過1.1億。支付寶醫療健康頻道年度活躍用戶數達6.9億戶，較上財年增加1.7億戶。與集團簽約提供在線健康諮詢服務的執業醫師、 執業藥師和營養師合計近16萬人，較去年9月底止上半財年增加2萬多人。日均在線問診服務量30萬次，較半年前增加5萬次。

阿里健康表示，全年轉虧原因主要是由於，集團因提升線上B2C藥品銷售市佔率、加速處方藥業務佈局，並增加相應市場投放帶來的醫藥自營業務利潤率降低；期內，在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力以及醫藥自營業務精細化運營、用戶複診開方體驗、處方藥物合規安全等方面的技術研發持續投入；在天貓醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設加大投入；以及創新業務增加資源配置。

阿里健康今日收報3.8港元，跌1.81%。

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