早前內地已密集出台利好政策，惟未見實效。但券商銀河聯昌預期，今次將出現兩樣利好，包括改善房企流動性及6月起合約銷售將強勁復甦。首先相信近期銀行將會加快審批房企的項目貸款，其次銀行及地方政府將鬆綁商品房預售資金監管帳戶，讓房企在帳戶中提取資金還償，第三是讓房企重啟起內發債。

該行指出，相信內房合約銷售將於6月強勁復蘇，主要因一系列支持行業和整體經濟措施下，買家的情緒正逐漸改善。

基於強而有力的支策及具吸引力的何值，該行重申對內房行業的增持評級。大中型股首選龍湖（0960）、旭輝（0884）、碧桂園（2007）；小型股方面則選時代中國（1233）及合景泰富（1813）。

物管股方面，則推薦碧桂園服務（6098）、旭輝永升（1995）及合景悠活（3913）。

此前，內地克而瑞研究中心的報告提到，其監測了88家重點上市房企數據後，僅有41家房企在財務附注中披露了相關預售監管資金，通過比較這41家房企與未披露房企的數據，發現41家房企的受限制現金佔到了總現金的29%，佔比幾乎是未披露房企的兩倍；按年增加了5個百分點，增速也更快。

部分企業受限現金佔比甚至超過了70%，最典型的如合景泰富，受預售監管資金大幅增加影響，受限制現金從2020年的39億元增加至217億元，佔現金持有總額的比重也從9%增加至74%，非受限現金短債比從1.61降至0.38，流動性壓力驟然加劇。由此可見，預售監管資金政策的趨嚴與放寬，將直接影響到房企的現金支配力，從而進一步影響短期的償債壓力。

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