聯想全年收入按年升18%至716.18億元，毛利率按年升0.7個百分點至16.8%﹔第四季的收入按年升7%至166.97億元，毛利率為17.2%，按年持平。

各分部業務表現，智能設備業務集團方面，全年收入按年增長18%達到623億美元。經營溢利增長27%，創47億美元的歷史新高。智能設備業務集團在非個人電腦方面收入亦累計增長26%。

基礎設施方案業務集團方面，全年營收按年增13%至71億美元，得益於完善的組織架構和技術解決方案，以及專案勝利和行業合作夥伴關係的支持。

方案服務業務集團方面，全年收入按年增長30%，達到54億美元，經營溢利按年增長40%，達到12億美元。經營溢利率達到22%。

費用方面，去年營費用按年增18%，僱員福利成本按年增11.2%至48.62億元，主要由於員工人數及建基於績效的獎金增加。廣告及宣傳費用按年增38.65%至11.31億元，反映集團加強營銷投入以提升品牌知名度及推動未來增長。與研發相關的實驗室測試、服務和供應支出按年增近75%至5.4億元。

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