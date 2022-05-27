美股隔晚急升，阿里巴巴（9988）業績好過預期，港股隨ADR造好，帶動一眾科技股向上，三大指數齊創一周最大升幅及新高。恒指今早高開529點，曾升最多663點，低位升496點，半日高低波幅167點。
恒指半日升556點或2.77%，報20672點，成交金額707億元；國指升197點或2.87%，報7074點。恒生科技指數收報4184點，升3.73%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中海外（0688）、信義光能（0968）、港鐵（0066）拖累大市。
藍籌59隻升，6隻下跌，1隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.45%，收報91.2元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.52%，收報13.16元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報133.2元，升15.13%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報112.3元，升0.27%。
恒指升穿10天線(20357.74點)、20天線(20322.35點)，暫受制於50天線(20852.38點)。科指升穿10天線(4141.95點)、20天線(4137.89點)，受制於50天線(4243.83點)。
北水南下合計淨流入5.06億元，較上日減少83.1%，連續第15日流入，累計流入467.2億元，對上一次連續15日淨流入是2022年3月15日。南水北上合計淨流入53.47億元人民幣，終止單日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）收報0.115元，升1.77%。英皇證券集團（0717）收報0.055元，升1.85%。火幣科技（1611）見52周低3.7元，收報3.78元，跌0.53%。
東正金融（2718）獲上汽溢價25%入股71%並提全購。創52周高，見1.28元，收報1.17元，升18.18%。
澳博（0880）發債19億向澳娛收購海立方，滿足競投賭牌要求。收報3.08元，升2.67%。
阿里巴巴（9988）上季收入升9%，經調整利潤跌24%至198億元人幣，勝預期。收報91.2元，升12.45%。
萬華媒體（0426）全年虧損收窄至1233萬，持有毛記葵涌（1716）收息41萬。萬華收報0.16元，無升跌。毛記葵涌（1716）收報0.73元，升14.06%。
威高（1173）料全年虧損大減，仍蝕4800至6500萬元。收報0.046元，無升跌。
世界華文媒體（0685）去年虧轉盈，賺40萬美元。收報0.28元，無升跌。
佳源服務（1153）賣盤予金科服務（9666）料6月23日前敲定。佳源服務收報0.98元，升46.27%。金科服務（9666）收報18.14元，跌0.44%。
聯想（0992）：對國內產能保持信心，料智能設備業務短期內會繼續增長。收報7.49元，升3.03%。
Dynam（6889）：4月新增2遊戲館，海外影像角子機擬探索線上發展。收報6.72元，升1.05%。
百度（9888）首季經調整利潤按年跌10%勝預期。收報133.2元，升15.13%。
破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見9.85元，收報9.78元，升2.95%；中遠海能（1138）創52周高，見5.06元，收報4.9元，升1.03%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.29元，收報1.26元，無升跌；中海油（0883）創52周高，見12.18元，收報12.12元，升4.48%；東瀛遊（6882）創52周高，見0.66元，收報0.63元，升10.53%；神華（1088）創52周高，見26.8元，收報26.35元，升1.15%；兗煤（1171）創52周高，見27.2元，收報27.1元，升3.04%；樂享（6988）創52周高，見3.26元，收報3.26元，升8.31%；東正金融（2718）創52周高，見1.28元，收報1.17元，升18.18%。
7隻股份創上市新低，包括景瑞（1862）低見1.39元，收報1.39元，跌3.47%；睿見教育（6068）低見0.205元，收報0.21元，跌7.08%；成實外教育（1565）低見0.182元，收報0.19元，跌5%；民生教育（1569）低見0.52元，收報0.55元，跌5.17%；邁博藥業（2181）低見0.56元，收報0.63元，跌10%；佳源國際（2768）低見0.32元，收報0.345元，跌40.52%；大發地產（6111）低見0.485元，收報0.5元，跌18.03%。
4隻股份創52周低，包括ASM太平洋（0522）低見67.2元，收報68.6元，升1.18%；火幣科技（1611）低見3.7元，收報3.78元，跌0.53%；金川國際（2362）低見0.79元，收報0.82元，跌1.2%；英皇娛樂（0296）低見0.56元，收報0.57元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.075元，升78.57%；佳源服務（1153）收報0.98元，升46.27%；寶尊電商（9991）收報24.5元，升28.68%；恒偉集團（8219）收報0.51元，升25.93%；東正金融（2718）創52周高，見1.28元，收報1.17元，升18.18%；明發（0846）收報0.35元，升16.67%；百度（9888）收報133.2元，升15.13%；知乎（2390）收報23.55元，升14.6%；毛記葵涌（1716）收報0.73元，升14.06%；啟明醫療（2500）收報12.74元，升12.94%。
下跌異動股，包括，佳源國際（2768）創上市新低，見0.32元，收報0.345元，跌40.52%；文化傳信（0343）收報0.425元，跌36.57%；大發地產（6111）創上市新低，見0.485元，收報0.5元，跌18.03%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.41元，跌15.46%；邁博藥業（2181）創上市新低，見0.56元，收報0.63元，跌10%；深藍科技（1950）收報0.154元，跌9.94%；宏光（6908）收報3.46元，跌8.95%；旭通（1826）收報0.108元，跌8.47%；永嘉集團（3322）收報0.285元，跌8.06%；再鼎醫藥（9688）收報23.2元，跌7.94%；都市麗人（2298）收報0.365元，跌7.59%。
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