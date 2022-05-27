歐達禮指出，其中很大一部分是內地公司，許多在內地有非常大的業務足跡，因此必須確保以相稱和實用的方式實施這些標準，並與內地不斷發展的國內行業標準和法規適當同步。他續指，大量流經香港的資本投資於亞洲及其許多能源密集型發展中經濟體，尤其是中國，其溫室氣體排放足跡巨大，最需要投資以資助向淨零的過渡。

另外，針對碳市場的預期快速增長，他提到，目前IOSCO正研究從監管角度將這些整合到全球金融市場基礎設施中，亦將進行審查，以確定自願碳市場的脆弱性，這一直是「漂綠」問題的一個特別關注點。此外，組織也將與各地監管機構和市場參與者接觸，以鼓勵他們實施IOSCO對資產管理公司的現有建議，以解決漂綠風險，以及對ESG2評級和數據提供者的建議。

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