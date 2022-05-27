moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

證監會行政總裁歐達禮：正研究引入氣候相關披露標準

證監會行政總裁、國際證監會組織（IOSCO）理事會主席歐達禮（Ashley Alder）在聯合國負責任投資原則（PRI）中國會議上表示，證監會正評估以氣候為先的方法，以在香港上市公司實施國際可持續發展準則理事會（ISSB）標準，目前正在與行業和交易所討論，包括如何在上市規則中引入ISSB要求，以及審計和鑑證專業人員如何發揮作用。

歐達禮指出，其中很大一部分是內地公司，許多在內地有非常大的業務足跡，因此必須確保以相稱和實用的方式實施這些標準，並與內地不斷發展的國內行業標準和法規適當同步。他續指，大量流經香港的資本投資於亞洲及其許多能源密集型發展中經濟體，尤其是中國，其溫室氣體排放足跡巨大，最需要投資以資助向淨零的過渡。

另外，針對碳市場的預期快速增長，他提到，目前IOSCO正研究從監管角度將這些整合到全球金融市場基礎設施中，亦將進行審查，以確定自願碳市場的脆弱性，這一直是「漂綠」問題的一個特別關注點。此外，組織也將與各地監管機構和市場參與者接觸，以鼓勵他們實施IOSCO對資產管理公司的現有建議，以解決漂綠風險，以及對ESG2評級和數據提供者的建議。

其他報道

騰訊據報年前退出《壯志凌雲2》製作 疑因涉紀念美國軍隊情節

馬斯克：美國經濟衰退其實是好事 向蠢才派錢太久了

北京朝陽強制減租 京客隆料減租達四至六千萬元

國企首4個月利潤總額按年跌3.6%

港交所新股平台FINI第四季開始用戶登記及註冊

恒指升581點 升幅、成交、點數齊創一周高 仍受制50天線 全周跌19點

美證交會把88隻中概股轉入確定除牌名單

恒大擬將190億美元債 部分以債轉股方式支付

蔚來擬在美國建廠 招聘多個海外製造崗位

一汽據報對收購滴滴股權表達興趣

金科地產境內債據報通過展期方案 延後1年兌付

滬深三大指數午後個別走 滬指全周跌0.52%

郭明錤：iPhone 14系列推售計劃未變 未來挑戰源於需求

SEC擬議兩項規定 在防止ESG「漂綠」行為

恒指半日升556點 三大指數齊創一周最大升幅及新高

安永會計師事務所據報考慮分拆審計和諮詢業務

香港今年首季BNO簽證申請者數量按季增25% 按年則跌57%

上海5月前三周總用電量恢復至去年同期78%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

內媒稱內銀加大信貸支持 料6月新增信貸投放有望好轉

香港回歸25周年 習近平據報可能縮短行程 倘疫情再爆或不會成行

三星據報下調智能電話產量10%