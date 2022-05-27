隨着全球肺炎疫情緩和，多地陸續解封，其中日本政府早前宣布下月起放寬外國旅客入境限制，包括港人等「藍」組入境者，不論有否接種疫苗，抵日本後毋須檢測或隔離。EGL東瀛遊（6882）宣布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，2人報名即可成行，最快可於下月11日出發，定價為28,989元。
東瀛遊指，是次行程將會包括暢遊日本立山黑部阿爾卑斯山；徒步20米高雪壁大谷；於立山黑部乘坐6種不同交通工具；遊歷富士山五合目、野猿溫泉奇觀、鎌倉大佛、漫步江之島；另包兩晚新宿京王酒店，以及兩晚溫泉酒店。
此外，該旅行社已與日本當地受香港政府認可的檢測中心合作，為客戶提供日本當地離境前的核酸檢測安排，有關費用將包括在團費內。另亦會免手續費代訂回港檢疫酒店。
東瀛遊執行董事禤國全表示: 「相信現在出遊的，只是少數，始終團費對比疫情前上漲一倍以上，現時航空公司官網訂購一張東京來回機票約6千至萬多元不等，接近疫情前數倍以上。而今次因應小型旅行團人數要求，成本亦因而大大上升。但最重大的成本，是來自於工作人員回港後隔離費用，這不但是7天酒店檢測費用，還有7天額外工資。」
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