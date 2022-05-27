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內地簡化外資投交易所債市程序 免逐隻產品備案

人民銀行、中證監、外匯局發布聯合公告，獲准入市的境外機構投資者，可以簡化的程序，投資交易所債券市場。公告指，外資可以持相關備案證明文件申請開立證券賬戶後，直接投資交易所債券市場，可透過托管銀行模式或互聯互通方式投資，無需另行辦理備案或審批手續。

內地在2002年和2011年，分別開始准許QFII（合資格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合資格境外機構投資者）投資交易所債市，而2016年的內地銀行間債券市場（CIBM）直接投資計劃和2017年的債券通，則只能投資銀行間債券市場。不過內地債券交易集中於銀行間債市，去年的現券交易量佔整體92.48%，而交易所債市只佔7.52%。

公告指獲准入市的境外機構投資者範圍，較現行規定沒有變化。入市程序有所簡化，境外機構投資者以法人身份入市，對於擬備案機構及已備案機構的新增產品，無需再逐隻產品備案。對於已備案的產品，在銀行間債券市場既可以保留現有債券賬戶，也可以歸併至法人層面，相關金融基礎設施應當提供非交易過戶服務。

公告指出，措施是進一步便利境外機構投資者依法合規投資中國債券市場，穩步實現中國債券市場跨境聯通和雙向開放。2020年以來，人民銀行等部門加強謀劃，按照「一套制度規則、一個債券市場」原則，推動債券市場對外開放整體性制度安排。

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