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ETF納入「港股通」 須上市至少半年 日均資產最少17億

中證監及香港證監會原則地同意，兩地交易所將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，預計需要約2個月時間準備，正式實施時間將另行公告。港交所（0388）、上交所及深交所分別發布，ETF納入「港股通」、「滬港通」及「深港通」，以及北向及南向交易的資格準則。

「港股通ETF」方面，在聯交所上市股票ETF納入「港股通ETF」，須符合以下條件，包括由香港證監會主要監管；以港幣計價，且最近6個月日均資產規模不低於17億元；上市時間滿6個月；跟蹤的標的指數發佈時間滿1年；跟蹤的標的指數成份證券中，聯交所上市股票權重佔比不低於90%；跟蹤的標的指數為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數或恒生香港上市生物科技指數，其成份證券中港股通股票權重佔比不低於70%；為其他指數，其成份證券中港股通股票權重佔比不低於80%；不屬於合成ETF、槓桿及反向產品。

同時，跟蹤的標的指數須符合條件包括，適用於寬基股票指數（broad based index），單一成份股權重不超過30%；適用於非寬基股票指數，成份股數量不低於30隻。單一成份證券權重不超過15%，且前5大成份證券權重合計佔比不超過60%。權重佔比合計90%以上的成份股，最近1年日均成交金額位於其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

此外，合資格ETF如於其後定期調整考察時符合以下任何一項條件，將成為只供賣出的證券並被暫停買入，當中包括，有關ETF最近6個月的日均資產規模低於12億元；成為合成ETF或槓桿及反向產品；跟蹤的標的指數中，聯交所上市股票權重佔比低於85%；跟蹤的標的指數如為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數及恒生香港上市生物科技指數，其港股通股票權重佔比低於65%；如為其他指數，其港股通股票權重佔比低於70%。

「滬港通 ETF」及「深港通ETF」方面，上交所上市ETF及深交所上市ETF納入有關機制須符合以下條件，當中包括有關ETF須以人民幣計價，且最近6個月日均資產規模不低於15億元人民幣；有關ETF已上市不少於6個月；跟蹤的標的指數發布時間滿1年；跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於90%，且滬股通股票和深股通股票權重佔比不低於80%。

同時，跟蹤的標的指數或者其編制方案須符合以下任何一組條件，適用於寬基股票指數，單一成份股權重不超過30%；適用於非寬基股票指數，成份股數目不低於30隻；單一成份證券權重不超過15%，且前5大成份證券權重合計佔比不超過60%；權重佔比合計90%以上的成份股，最近1年日均成交金額位於其所在證券交易所上市股票的前80%。

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