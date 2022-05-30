內地促銷活動開跑，阿里巴巴（9988）的「天貓618」活動，首輪售賣期將於5月31日晚上8時起開始。集團稱，除了推出「滿300元減50元人民幣」滿減優惠，今年活動更通過一系列商家扶持措施，在資金周轉、商家教育、商品進口及物流調配等層面幫助商家在疫情挑戰下，提供穩定供應鏈服務，降低成本兼提高效率，尋找銷售增長的確定性。
一系列幫助商家措施包括在天貓618預售期期間，以及商品訂單發貨後提供快速回款支持，幫助商家解決資金周轉問題；為受疫情影響商家建立免責機制，延長對退款交易的時效要求。同時提供免費商家教育，幫助商家提升經營能力；在天貓國際開設兩家或以上店舖的跨境商家，天貓國際將支持保證金共享，為相關商家減免50%保證金，以緩解經營壓力及加速資金周轉等。
阿里董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情期間，很多商家經營受到不同程度影響，集團作為平台感同身受。阿里將堅定與平台商家站在一起，滿足消費者需求及提升商家經營的確定性。
阿里國內數字商業板塊總裁戴珊也指出，淘寶天貓的核心戰略是圍繞中國市場的逾10億年度活躍消費者，從交易走向消費，做好、做深國內消費市場，在不確定性中鎖定確定性，在確定性中發掘新商機，「幫助商家穩大盤、有增長，是我今年最重要的事情。」
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