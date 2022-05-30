內地放寬放疫措施，美債息回落，美期、歐股亞股向上，人民幣亦升值，在岸價曾升值至6.6456元，是5月5日後最強。三大指數齊見5月5日後新高，及連升兩日，恒指兩日累升1007.73點。
恒指午後維持早市走勢，未有突破，恒指今早高開236點，低位升187點，高位升471點，全日高低波幅284點。
恒指收市升426點或2.06%，報21123點，成交金額1286億元，較上日增加7.18%，是5月10日1436.8億元成交後最多；國指升172點或2.44%，報7255點。恒生科技指數收報4352點，升3.94%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。工行（1398）、中行（3988）、潤地（1109）拖累大市。
藍籌44隻升，22隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升9.72%，收報14.68元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.41%，收報34.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報173.8元，升9.65%；跌幅最大的是ASM太平洋（0522）收報69.2元，跌0.07%。
恒指升穿50天線(20884.71點)，挑戰保力加通道頂21300點。科指升穿50天線(4255.36點)，挑戰保力加通道頂4444.38點。
北水南下合計淨流出14.76億元，終止連續15日流入，對上一次連續1日淨流出是5月5日。南水北上合計淨流入70.49億元人民幣，較上日增加80.71%，連續第2日流入，累計流入109.49億元。
大和料澳博（0880）另購兩自行推廣場，料涉值5億元。收報3.2元，升6.31%。
內媒：中國國內航空公司「4500班保底補貼」政策下周暫停執行。國航（0753）收報5.65元，升2.73%；南航（1055）收報4.37元，升1.86%；東航（0670）收報2.77元，升1.84%。
新城發展（1030）擬發一年期7.95厘境外債。收報3.11元，跌1.89%。
海報被指涉嫌色情，安踏（2020）：圖片已下架，嚴肅處理相關人員。收報86.85元，升5.91%。
多間公司公布業績，績前表現如下，滔搏（6110）收報5.58元，無升跌。微博（9898）收報180元，升4.65%。華住集團（1179）收報25.2元，升5.44%。萊爾斯丹（0738）收報0.56元，升3.7%。
星島（1105）：郭曉亭減持，「玩具大王」之子蔡加讚入股，任聯席主席。收報0.475元，升9.2%。
東瀛遊（6882）7天日本團要2.9萬，指最大成本是員工隔離時的工資。收報0.65元，升1.56%。
騰訊（0700）據報年前退出《壯志凌雲2》製作，疑因涉紀念美國軍隊情節。收報350元，升2.4%。
北京朝陽強制減租，京客隆（0814）料減租達四至六千萬元。創上市新低，見0.74元，收報0.74元，跌9.76%。
港交所（0388）新股平台FINI第四季開始用戶登記及註冊。收報338元，升2.18%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6.72元，收報6.53元，升7.4%；雲康集團（2325）創上市新高，見12.36元，收報12.36元，升16.6%；國泰（0293）創52周高，見8.47元，收報8.29元，跌0.24%；威雅利（0854）創52周高，見4.55元，收報4.5元，升12.5%；中海油（0883）創52周高，見12.4元，收報12.16元，升1.33%；渣打（2888）創52周高，見62.5元，收報62.5元，升1.05%；神冠控股（0829）創52周高，見0.52元，收報0.49元，無升跌；樂享（6988）創52周高，見3.33元，收報3.22元，跌0.62%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.32元，收報0.72元，跌47.83%；中國置業（0736）低見0.255元，收報0.255元，跌5.56%；睿見教育（6068）低見0.2元，收報0.207元，跌0.48%；成實外教育（1565）低見0.169元，收報0.186元，升2.2%；微泰醫療（2235）低見9.7元，收報9.85元，跌2.28%；新世紀醫療（1518）低見0.75元，收報0.76元，跌15.56%；企展控股（1808）低見0.55元，收報0.8元，跌3.61%；元力控股（1933）低見0.22元，收報0.23元，無升跌；交銀國際（3329）低見0.85元，收報0.86元，跌5.49%；意馬國際（0585）低見0.33元，收報0.355元，升2.9%。
10隻股份創52周低，其中十隻包括，首都信息（1075）低見0.29元，收報0.315元，無升跌；味千中國（0538）低見0.94元，收報0.94元，跌5.05%；譽宴（1483）低見0.5元，收報0.69元，跌27.37%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.91元，升2.25%；中國飛機租賃（1848）低見4.9元，收報4.91元，跌4.84%；中煙香港（6055）低見11.22元，收報11.54元，升1.41%；HMVOD（8103）低見0.83元，收報0.9元，升5.88%；路勁基建（1098）低見6元，收報6.12元，升0.99%；中糧包裝（0906）低見3.19元，收報3.33元，升3.74%；卡森國際（0496）低見0.47元，收報0.5元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，豐德麗（0571）收報0.48元，升60%；中電華大科技（0085）收報0.62元，升19.23%；雲康集團（2325）創上市新高，見12.36元，收報12.36元，升16.6%；迪臣發展（0262）收報0.105元，升15.38%；海倫司（9869）收報12.44元，升14.13%；衍生集團（6893）收報0.295元，升13.46%；威雅利（0854）創52周高，見4.55元，收報4.5元，升12.5%；銀杏教育（1851）收報1.18元，升12.38%；奈雪的茶（2150）收報5.77元，升12.26%；鴻福堂（1446）收報0.345元，升11.29%；李寧（2331）收報58.45元，升11.02%。
下跌異動股，包括，景瑞（1862）創上市新低，見0.32元，收報0.72元，跌47.83%；譽宴（1483）見52周低0.5元，收報0.69元，跌27.37%；禪遊科技（2660）收報1.4元，跌20.9%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.75元，收報0.76元，跌15.56%；上坤（6900）收報1.39元，跌13.13%；美的置業（3990）收報12.74元，跌12.5%；現代傳播（0072）收報0.325元，跌12.16%；飛思達科技（1782）收報0.78元，跌11.36%；偉俊集團控股（1013）收報0.055元，跌11.29%；偉源控股（1343）收報0.1元，跌10.71%；山東新華製藥股份（0719）收報6.26元，跌10.32%。
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