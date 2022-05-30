同時，鼓勵購買預（銷）售商辦用房，自通知下發一年內簽訂商品房銷售合同并網簽備案的，由開發項目所在地予以已繳納契稅50%的購房補貼。

該市又表示，支持改善性住房需求，對購買144平方米或以上商品住房適當放寬限購。

四川眉山市則發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展政策措施的補充通知》，提出從2022年6月1日起至12月31日止，凡在眉山市中心城區購買新建商品房和二手住宅的新型實用人才，給予相應的補貼。

在6月1日至9月30日購買將由財政部門給予每平方米300元的補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼；在10月1日至11月30日購買由財政部門給予每平方米200元補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼；在12月1日至12月31日購買的，由財政部門給予每平方米100元補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼。

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