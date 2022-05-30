江蘇無錫再出新招為樓市去庫存，該市住房和城鄉建設局發布《關于支持改善性住房需求和加快去庫存的通知》，指為有效支持改善性住房需求，加快商品房去化，緩解房地產企業庫存壓力，又會進一步探索商辦用房改租賃住宅的實施路徑，鼓勵各市、區采用成本價回購存量商辦項目用於改建租賃住房。
同時，鼓勵購買預（銷）售商辦用房，自通知下發一年內簽訂商品房銷售合同并網簽備案的，由開發項目所在地予以已繳納契稅50%的購房補貼。
該市又表示，支持改善性住房需求，對購買144平方米或以上商品住房適當放寬限購。
四川眉山市則發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展政策措施的補充通知》，提出從2022年6月1日起至12月31日止，凡在眉山市中心城區購買新建商品房和二手住宅的新型實用人才，給予相應的補貼。
在6月1日至9月30日購買將由財政部門給予每平方米300元的補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼；在10月1日至11月30日購買由財政部門給予每平方米200元補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼；在12月1日至12月31日購買的，由財政部門給予每平方米100元補貼，協調房地產開發企業再給予每平方米300元補貼。
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