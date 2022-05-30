她又表示，惠康大部分食品都屬於供應商種植計劃，以提前3至6個月準備，透過計劃能確保供貨穩定。她稱，近年在同類新鮮食品取貨時亦會留意一些特別品種，如芒果鳳梨和白蘆筍，若食品質素符合標準，公司會先入少量貨，測試市民反應，再考慮與供應商討論有關食品的種植計劃和供貨量。

李昭韻表示，惠康2020年10月推出「日日有低價」計劃，所包括的產品種類由300款擴大至800款，該計劃亦於4月時宣布延長多半年。她續稱，會視乎顧客反應，決定將來會否繼續延長「日日有低價」計劃。

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