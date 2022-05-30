疫情下，港人外出旅行受限，有本地超市增加新鮮食品來源地，冀港人能在疫情期間亦能買到世界各地食品。惠康超市母公司DFI零售集團（前稱：牛奶國際）北亞區商務拓展總監李昭韻表示，惠康近年積極擴充供應商，供應來貨更全球化，近年因全球疫情等突發因素，新鮮食品供應多變，惠康亦因此增加不同國家的新鮮食品供應，由3年前的26個國家，增至目前40個國家，以維持本港新鮮食品供應穩定。李昭韻表示，港人疫情下，未能出國旅行，希望港人能在惠康購買世界各地新鮮食品。李昭韻又表示，公司採取「不時不食」策略，及產品大量取貨，以減低運輸成本，和低價銷售產品。
她又表示，惠康大部分食品都屬於供應商種植計劃，以提前3至6個月準備，透過計劃能確保供貨穩定。她稱，近年在同類新鮮食品取貨時亦會留意一些特別品種，如芒果鳳梨和白蘆筍，若食品質素符合標準，公司會先入少量貨，測試市民反應，再考慮與供應商討論有關食品的種植計劃和供貨量。
李昭韻表示，惠康2020年10月推出「日日有低價」計劃，所包括的產品種類由300款擴大至800款，該計劃亦於4月時宣布延長多半年。她續稱，會視乎顧客反應，決定將來會否繼續延長「日日有低價」計劃。
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