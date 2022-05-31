致同發表《買賣協議研究報告2022》，稱疫情妨礙經濟活動，令2021年的買賣協議數量減少約26%至248宗（2020年：333宗）。於2021年，在不同的資產類型中，作為主要交易類型的業務收購和出售，其宗數按年減少28%，而房產買賣交易宗數則略增8%。
報告指，買賣交易協議宗數的跌勢延續至2022首季，按年下跌9%，但預料下半年中國疫情放緩後市場復蘇，買賣協議數量將見反彈，並敦促公司進行商業交易時應執行獨立盡職審查，以保障其權益及降低風險。
致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈預期，商業活動會隨中國疫情放緩後復蘇，加上今年下半年中國政府將進一步實行寬鬆貨幣政策去支持經濟及房地產行業，下半年的交易總數會從今年第一季的低基數反彈。
湯表示，房地產的買賣協議宗數上揚8%，主要由物業出售交易宗數上升所帶動。這可能因為中國內地房地產行業須應對各項困難而重組和去杠杆所致。預計物業出售交易宗數增加的趨勢於2022年持續。
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