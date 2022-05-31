報道指，印度企業事務部正就中興和Vivo當地分公司，涉嫌財務不當行為展開調查。報道引述文件指，印度於4月對Vivo啟動調查，審視是否存在股權和財務報告方面的重大違規。當局亦被要求審查中興的帳目，並且要緊急遞交審查結果。

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