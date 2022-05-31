據最新的擴充商務合作協議，國泰航空、漢莎貨運與瑞士世界貨運將在航線網絡規劃、銷售、資訊科技及地勤服務等方面緊密合作。各航空公司首階段將合作處理香港前往蘇黎世及法蘭克福的貨運，並計劃於今年稍後進一步擴展至香港往來歐洲其他地方的貨運活動。貨運客戶透過三家航空公司的網上預約系統，均可直接在完全互通的貨運網絡預訂空運服務。

國泰航空貨運董事歐永棠表示，歡迎瑞士世界貨運加入商務合作協議，國泰航空及漢莎航空覆蓋已十分廣泛的聯合貨運網絡中，再加入瑞士世界貨運，將進一步鞏固香港作為全球最繁忙國際空貨運樞紐的地位，並強化與歐洲的國際貿易幹線。

國泰航空和德國漢莎貨運早於2016年已簽訂商務合作協議，就往來香港及歐洲航線的銷售、定價、合約及貨物處理等範疇緊密合作。國泰表示，是次瑞士世界貨運的加入進一步強化有關協議。國泰稱，公司貨運業務與漢莎貨運在香港及德國樞紐之間的國際貨運航線一直合作無間，兩家公司於香港承運的貨物，已共同集中於香港國際機場國泰航空貨運站處理。

國泰今日收報8.2元，全日跌1.1％。

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