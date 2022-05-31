該集團指，該批項目的總資產達28.05億元、總負債達16.9億元。基礎設施REITs每年至少分派一次，分派比例為可供分配收益的90%。原始權益人或關聯方參與配售比例不得低於發售單位數量的20%，禁售期不少於60個月；超過比例的另20%的禁售期則為36個月，亦不允許質押。專業投資者參與戰略配售的話，禁售期為不少於12個月。

其認為，發行基礎設施REITs，可以資產證券化的方式引入權益資金，盤活現有發電資產，實現資產價值重估，拓寬其融資管道、提供增量資金來源及減少對傳統債務融資的依賴，從而起到改善流動性、降低有息負債和資產負債率、優化長期資產負債結構等作用，最終達至優化財務表現及促進良性發展。該REITs亦將成為集團的再融資平台。

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