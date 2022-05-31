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華電擬分拆基礎設施REITs 計劃到上交所上市

華電國際（1071）公布，向發改委及浙江省發改委申請，將集團位於浙江省內的部分子公司之天然氣熱電聯產項目作為底層基礎設施項目，以公開募集基礎設施領域不動產投資信託基金（基礎設施REITs）形式，申請於上海證券交易所（下稱上交所）上市。擬分拆的基礎設施項目截至去年底，淨資產達11.15億元（人民幣），收入及盈利分別有17.56億元及1.35億元。

該集團指，該批項目的總資產達28.05億元、總負債達16.9億元。基礎設施REITs每年至少分派一次，分派比例為可供分配收益的90%。原始權益人或關聯方參與配售比例不得低於發售單位數量的20%，禁售期不少於60個月；超過比例的另20%的禁售期則為36個月，亦不允許質押。專業投資者參與戰略配售的話，禁售期為不少於12個月。

其認為，發行基礎設施REITs，可以資產證券化的方式引入權益資金，盤活現有發電資產，實現資產價值重估，拓寬其融資管道、提供增量資金來源及減少對傳統債務融資的依賴，從而起到改善流動性、降低有息負債和資產負債率、優化長期資產負債結構等作用，最終達至優化財務表現及促進良性發展。該REITs亦將成為集團的再融資平台。

 

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