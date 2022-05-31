不過，部份保險公司選擇為已符合港府或目的地政府規定的疫苗接種要求之旅客，提供相關新冠肺炎的伸延保障，因此，受保人必須確保自己符合相關政府的疫苗接種規定。

保聯指，若旅遊保險受保人在外地不幸感染新冠肺炎，半數以上保險公司會提供醫療費用保障，包括住院費用。部份保險公司會在行程預定出發日期前的指定日期內，例如7日至14日內，為受保人確診新冠肺炎提供旅程取消保障。亦有部份保險公司，會為在目的地確診新冠肺炎的受保人提供縮短旅程保障。

若受保人限制入境，如被拒入境、未能取得簽證或未能符合疫苗接種規定而要取消行程，或在熔斷機制下需要滯留海外，保聯指出，一般而言以上因並非旅遊保險的指定受保風險，故不在保障範圍之內。受保人應向旅遊營運商或服務供應商申請退還相關的預付旅遊費用，例如航空公司、酒店或旅行社等。

倘受保人於旅遊期間因個別情況需要延長保障期，應於保單原有保障期完結前向保險公司申請，保險公司將會考慮收取額外保費以延長其保障期。由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要以保單條款為準，如有疑問，請向保險公司或保險中介人查詢。

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