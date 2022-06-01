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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連升3日 見兩個月高

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升3.32點子至0.22857%，是4月1日後最高，當日報0.23899%。對上一次連升3日是4月25日，當日拆息報0.20298%。

港元現報7.8444元升值27點子，曾貶值最多4點子，報7.8475元，亦曾升值最多33點子，報7.8438元，是4月21日7.8432元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.36點子至0.05191%；1星期HIBOR跌0.83點子至0.08726%；2星期HIBOR跌0.85點子至0.11488%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.89952%；6個月期HIBOR跌1.66點子至1.69125%；12個月期HIBOR跌0.63點子至2.58905%。

美元指數現報101.899升值0.147點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報1.06157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.833%，連續3日收窄，利差是2022年5月23日後最窄，當日差距為-0.822%

對上一次連續3日收窄，是2022年3月25日，當日利差報-0.1218%。

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