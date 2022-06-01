美通脹憂慮升溫，美債息回升，亞股個別發展，內地5月財新PMI仍然疲弱，恒指今早低開7點，曾收窄至跌3點，反覆最多跌232點，半日高低波幅229點。
恒指半日跌159點或0.74%，報21255點，成交金額764億元；國指跌92點或1.25%，報7324點。恒生科技指數收報4406點，跌1.72%。
匯控（0005）、港交所（0388）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。
藍籌14隻升，48隻下跌，4隻無升跌。中海外（0688）升2.63%，收報23.4元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌6.19%，收報7.88元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報5.46元，升7.48%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報28.25元，跌5.2%。
恒指續高於50天線(20968.08點)，受制於保力加通道頂(21440點)。科指續高於50天線(4278.84點)。
北水南下合計淨流入9.28億元，較上日減少56.22%，連續第2日流入，累計流入30.49億元。南水北上合計淨流入17.16億元人民幣，較上日減少87.63%，連續第4日流入，累計流入265.3億元。
OPEC擬在生產協議中排除俄羅斯，為增產鋪路，布油跌近5%。中石油（0857）收報4.18元，跌0.71%；中海油（0883）收報12.26元，跌1.29%。
航空公司遊說港府，縮短旅客隔離時間、取消航班熔斷機制。國泰（0293）收報8.42元，升2.68%。
兩間公司公布業績，績前表現如下領展（0823）收報71元，跌0.07%。阿里影業（1060）。收報0.7元，升1.45%。
正榮地產（6158）：或無法支付下月寬限期屆滿之票據利息1372萬美元。收報0.58元，升1.75%。
貝殼（2423）上季盈轉虧，擬推10億美元回購。創上市新高，見35.8元，收報34.8元，升12.26%。
基石藥業（2616）去年虧損19.2億人幣。收報4.77元，跌5.36%。
雅仕維（1993）︰客量回復第五波前水平，鏡粉帶來驚喜。收報1.02元，無升跌。
再鼎醫藥（9688）將轉換為港美雙重主要上市。收報23.25元，跌6.63%。
山東國投（1697）逾50億人民幣售富國基金及不良資產。收報0.54元，升45.95%。
長實（1113）今日出資2087萬回購41萬股。收報51.25元，無升跌。
比亞迪（1211）據報洽購非洲6座鋰礦，料可滿足18年電池需求。收報283.4元，升1.21%。
金隅（2009）合資近39億人幣投得北京朝陽區住宅地。收報1.16元，升0.87%。
金沙中國（1928）總裁王英偉：冀7、8月更多省市旅客訪澳。收報14.74元，跌1.73%。
洪漢文辭任結好控股（0064）CEO一職。收報0.151元，跌3.21%。
朗詩地產（0106）4500萬美元出售旗下美上市LSEA。收報0.24元，無升跌。
華電（1071）擬分拆基礎設施REITs，計劃到上交所上市。收報2.82元，升0.36%。
現代牙科（3600）首季收益6.6億元，按年跌5%。收報3.17元，升3.59%。
國泰（0293）與漢莎貨運擴大業務合作，瑞士世界貨運加入協議。收報8.42元，升2.68%。
內地推汽車下鄉名單，入圍的股份表現如下，東風（0489）收報6.18元，升0.16%。廣汽（2238）收報7.54元，升1.48%。吉利（0175）收報15.28元，升1.87%。長城（2333）收報14.22元，升0.71%。比亞迪（1211）收報283.4元，升1.21%。未上榜的小鵬汽車（9868）收報92.4元，無升跌。理想汽車（2015）收報100.6元，升0.8%。蔚來集團（9866）收報139.2元，升2.35%。
財險（2328）原總裁林智勇涉嫌違紀接受調查。收報7.55元，跌0.92%。
破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見35.8元，收報34.8元，升12.26%；中遠海能（1138）創52周高，見5.27元，收報5.19元，升4.01%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.32元，收報1.3元，無升跌；米格國際（1247）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升11.96%；中海油服（2883）創52周高，見9.54元，收報9.32元，升0.22%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華新手袋（2683）創52周高，見0.46元，收報0.42元，升6.33%。
3隻股份創上市新低，包括中梁（2772）低見2元，收報2.04元，升0.49%；睿見教育（6068）低見0.186元，收報0.196元，升0.51%；聯康生物（0690）低見0.054元，收報0.059元，跌6.35%。
5隻股份創52周低，包括新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，跌4.17%；卓能（0131）低見2元，收報2元，跌6.1%；信佳國際（0912）低見1.39元，收報1.39元，跌2.8%；中糧包裝（0906）低見3.17元，收報3.22元，跌0.62%；卡賓（2030）低見2.33元，收報2.37元，升1.28%。
異動股
上升異動股，包括，山東國投（1697）收報0.54元，升45.95%；福晟（0627）收報0.017元，升41.67%；澳洲成峰高教（1752）收報0.098元，升22.5%；衍生集團（6893）收報0.325元，升16.07%；易居企業（2048）收報0.8元，升15.94%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.186元，升15.53%；泰凌醫藥（1011）收報0.191元，升13.69%；思考樂教育（1769）收報0.52元，升13.04%；貝殼（2423）創上市新高，見35.8元，收報34.8元，升12.26%；米格國際（1247）創52周高，見1.03元，收報1.03元，升11.96%；三葉草生物（2197）收報4.06元，升8.85%。
下跌異動股，包括，文化傳信（0343）收報0.295元，跌14.49%；君實生物（1877）收報43.15元，跌10.1%；中海石化（3983）收報2.55元，跌7.61%；威高股份（1066）收報8.05元，跌7.58%；中建材（3323）收報9.16元，跌7.57%；正商實業（0185）收報3.2元，跌7.51%；瑞安房地產（0272）收報1.03元，跌7.21%；環球新材（6616）收報4.43元，跌7.13%；寶尊電商（9991）收報23.65元，跌6.89%；再鼎醫藥（9688）收報23.25元，跌6.63%；聯康生物（0690）創上市新低，見0.054元，收報0.059元，跌6.35%。
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