領展（0823）公布，可分派總額64.19億元，升6.8%，末期息派1.4608元，低過去年同期的1.4834元。每基金單位資產淨值上升1.1%至77.10元。計劃就資產提升項目投放逾10億元的資本開支。
期內，全年物業淨收益87.8億元，按年升6.5%，低過預期的90億元。收入116.0億元，按年8%，略低過預期的117.4億元。
整體租金收繳率維持於98%。零售收益總額上升2.7%。停車場及相關業務收益總額按年上升13.2%。
香港物業的整體平均續租租金調整率升至4.8%。平均每平方呎租金微升至62.7港元。商戶每平方呎零售銷售總額錄得按年7.8%增長，整體租金對銷售額比例維持在13.1%的穩健水平。商戶租金減免涉2.2億元。期內並無申請保就業計劃。
合資辦公室大樓海濱匯的已落實租用率上升至96.6%。
物業經營開支總額按年增加7.6%，而物業收入淨額比率則維持在76.3%（2021年：76.8%）。
內地方面，物業組合的收益總額及物業收入淨額分別增長20.9%及15.9%。整體租金收繳率則維持在97%。零售物業組合的收益按年增長24.4%。五項全資持有物業仍錄得8.8%的續租租金調整率。另外，上海七寶萬科廣場的續租租金調整率達27.5%。整體物業組合的平均租用率穩定，維持在88.5%的水平。
內地的辦公室物業上海領展企業廣場的租用率升至97.0%。辦公室續租租金調整率為-8.1%。租金收繳率仍有99%。
海外物業方面，整體租金收繳率維持於97%的穩健水平。三個標誌性零售資產（即Queen Victoria Building、The Galeries及TheStrand Arcade）租用率已達95.5%。辦公室組合方面，繼續提供穩定收入。
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