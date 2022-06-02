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標普降中資銀行經濟風險趨勢展望 由「正面」下調至「穩定」

標準普爾發表報告，因應今年內地新冠肺炎疫情反彈，嚴格的防疫限制將減弱內地各銀行改善貸款質量的趨勢，雖然金融支持政策可減輕部分對資產質素負擔，但病毒傳播難以預料，防疫措施可能令已放緩的經濟進一步承壓，因此該行將中資銀行的經濟風險趨勢，從正面調整至穩定。該行亦將交通銀行（3328）、中信銀行（0996）和民生銀行（1988），及旗下子公司的評級展望從「正面」下調至「穩定」。

標普指出，中國政府鼓勵銀行增加對小微企業無抵押貸款，這些企業因業務集中度較高而受到最嚴重的沖擊，可能導致銀行的核銷規模增加。另外，大宗商品價格上升增加企業的投入成本，而疲弱的內需又導致利潤率受到擠壓。小微企業貸款現在約佔國內銀行貸款總量的12%，比重亦在政策指引下繼續快速增長。此外，企業運用這些貸款投資，收益長期內能否支撐其還貸仍不得而知。

房地產方面，標普認為中國樓市調控已過了最嚴時期，但政策放寬的效果仍需數個季度才能在市場反映，預計房價今年將下降5%，並在未來數年內保持大致穩定，惟部分地區的房地產價格仍有較大降幅。開發貸大部分以房地產進行抵押，因此限制了銀行核銷問題貸款的壓力，而風險偏好激進或業務分布較為集中的銀行，可能面臨較少的抵押緩衝空間，特別是新設立的銀行。

標普認為，目前中資銀行的信貸質量不會因經濟風險上升而惡化，過去中資行不斷強化資產質素，他們有較大的緩衝空間，而且較主要全球同業表現良好。如果上述風險消退，該行可能重新評估房價穩定和債務增長放緩的正面因素，或帶來正面評級趨勢。

標普確認交行「A-」、中信「BBB+」和民行「 BBB-」的信貸評級，另外確認廣發銀行「BBB-」評級，展望為穩定，渤海銀行（9668）評級為「BBB-」，展望為負面。 

 

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