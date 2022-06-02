俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月僅增12.8萬個，遠低於市場預期的30萬增幅，是美國經濟從新冠疫情復蘇以來，最低的增長。小型企業職位在5月所受的影響最大，僱用少於50名員工的小企，上月減少了9.1萬個就業職位。至於在疫情期間職位減少最多的休旅行業，上月職位僅增1.7萬個。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，在勞動力市場趨緊及通脹上升的背景下，每月就業增長更接近於疫情爆發前的水平，所有行業的招聘都在放緩，而小企仍是令人擔憂的問題，因為它們難以跟上大型企業的發展步伐。
美國首次申領失業救濟人數低於預期。在截至5月28日當周，首次申領失業救濟人數按周減少1.1萬人，總數降至20萬人，低於分析師預期的21萬人。在截至5月21日當周，持續申領失業救濟人數按周減少3.4萬人，總數降至130.9萬人，低於分析師預期的132.5萬人。
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