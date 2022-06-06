恒指今早高開200點或0.96%，報21282點，成交金額28億元；國指今早高開79點或1.1%，報7347點。恒生科技指數開市報4471點，升1.67%。
美團（3690）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、中行（3988）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌37隻升，19隻下跌，10隻無升跌。美團（3690）升6.55%，報192元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌3.85%，報31.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報192元，升6.55%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報47.45元，跌1.96%。
恒指續高於50天線(20957.88點)。科指續高於50天線(4275.61點)，10天線(4261.25點)亦向上逼近50天線。
Elliott控告港交所（0388），索賠35億元，涉3月取消鎳交易。開市報341.8元，跌0.06%。
新意網（1686）促科技園徹查土地，確保用於創科。無成交，報6.43元。
祥生（2599）獲省政府接手嘉慶在建項目，料錄1.27億人幣收益。開市報0.54元，無升跌。
鷹普精密（1277）南通廠火災，價值1.2億機器存貨受損。開市報0.63元，無升跌。
實力建業（0519）前CEO涉詐騙公司7000萬元，遭廉署起訴。無成交，報0.1元。
康希諾（6185）終止授輝瑞在內地推廣腦膜炎疫苗。開市報74.1元，升0.07%。
藥明康德（2359）︰滬生產恢復正常，料次季增長仍逾六成。開市報91.6元，升0.38%。
海螺環保（0587）上市逾兩個月股價累跌逾六成，海螺水泥（0914）擬出手增持。海螺環保開市報5.46元，升5.2%。海螺水泥（0914）開市報34.5元，升0.15%。
廈門港務（3378）獲大股東溢價逾五成提私有化。創52周高，見2.13元，開市報2.13元，升46.9%。
金沙（1928）：料6家營運商會取得賭牌，或翻新澳門金沙。開市報14.86元，升0.95%。
比亞迪（1211）5月汽車銷量升1.5倍至11.5萬輛。開市報288元，升1.27%。
兗煤澳大利亞（3668）主要股東嘉能可據報拒絕母公司要約。開市報30.5元，升1.84%。
松齡護老集團（1989）發盈警，料全年轉蝕最多2500萬元。開市報0.58元，無升跌。
美團（3690）上季多蝕17.7%至35.86億人幣仍勝預期，經營活動支出急飈。開市報192元，升6.55%。
中國動向（3818）發盈警，料全年轉蝕最多18億元。開市報0.41元，跌2.38%。
碧桂園（2007）5月銷售減半，融信首5月挫56%，大發急跌84%。開市報4.69元，跌1.47%。
破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見37.2元，開市報37.2元，升10.71%；廈門港務（3378）創52周高，見2.13元，開市報2.13元，升46.9%。
異動股
上升異動股，包括，廈門港務（3378）創52周高，見2.13元，開市報2.13元，升46.9%；貝殼（2423）創上市新高，見37.2元，開市報37.2元，升10.71%；三巽控股（6611）開市報2.21元，升8.87%；天津港發展（3382）開市報0.71元，升7.58%；美團（3690）開市報192元，升6.55%；萬國數據（9698）開市報28.8元，升5.3%。
下跌異動股，包括，越秀交通基建（1052）開市報4.64元，跌7.57%；固生堂（2273）開市報28.8元，跌4.95%；深圳控股（0604）開市報1.6元，跌4.76%；廣發証券（1776）開市報9.78元，跌4.49%；恒地（0012）開市報31.2元，跌3.85%；遠大醫藥（0512）見52周低4.04元，開市報4.04元，跌3.12%；開拓藥業（9939）開市報0.63元，無升跌；創科實業（0669）開市報97.15元，跌2.46%；中國動向（3818）開市報0.41元，跌2.38%；恒安（1044）開市報37.5元，跌2.22%。
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