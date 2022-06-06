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財新中國5月服務業PMI回升至41.4 低過預期

財新公佈5月中國服務業經營活動指數(PMI)，從4月的36.2上升至41.4，低過預期的46，為2020年3月以來次低，顯示服務業企業生產經營活動仍受疫情影響，但衝擊程度有所放緩。去年同期為55.1。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年5月多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣度邊際改善但仍位於收縮區間。製造業景氣度好於服務業，需求略強於供給。疫情對市場供求的負面影響已傳導至就業端，供應鏈受阻、物流時間延長問題未能得到徹底改善。企業成本端壓力也依然較大。本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年。

政策層面，他認為，保證就業和物流通常是重中之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情影響收入下降人員的補貼亦應提上日程。

從分項數據看，服務業供求繼續收縮，需求略好於供給。5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於50，均為2020年3月來次低。受調查企業反映，經營活動減少與最近因國內疫情抬頭而採取的臨時關停、出行限制等防控措施有關；同時疫情抑制了顧客需求，顧客數量減少。服務業外需連續五個月呈收縮態勢，主要是受疫情防控措施特別是旅行限制的影響。

與服務業供需邊際改善相反，就業情況繼續惡化。5月服務業就業指數在收縮區間下降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場，企業增加用工意願較低。疫情防控措施和用工減少影響企業清理積壓業務，5月服務業積壓業務量進一步升高，創2020年3月以來最高。

服務業成本繼續上揚，帶動銷售價格由降轉升。5月服務業投入價格指數持續位於擴張區間，但擴張率小幅回落至2021年9月來最低，出廠價格指數重回50以上。據企業反映，人工、原料、食品、能源，尤其是運輸費用漲價，帶動經營成本上升，因此企業通過調整收費水平來應對成本壓力。

5月服務業經營預期指數升至近三個月最高，但仍低於長期均值。企業對前景感到樂觀，普遍認為疫情結束後將出現強勁復蘇，業務將趨於正常；但也有企業擔心海內外疫情可能複發，對業務造成衝擊。

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