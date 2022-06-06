《華爾街日報》報道，在新冠疫情下，中國最高領導層試圖採用一種雙軌並行的方式，一方面堅持國家主席習近平的嚴格防控疫情立場，另一方面由總理李克強來承擔修復經濟的工作。惟報道提到，習近平對於疫情的零容忍態度令李克強重振經濟的任務複雜化。
報道指，在疫情下，中國最高權力層對於政策重點存在意見分歧，習近平強調必須堅持嚴格的疫情防控舉措，而李克強則強調保持經濟發展勢頭的重要性。惟近日中央試圖融合高層傳遞的資訊。以往官媒一直以習近平為報道重點，惟近日也提到了李克強的經濟議程，表明對防疫和發展經濟這兩個目標均給予認可。
中共黨報《人民日報》頭版上周四的一篇文章稱，疫情防控是「國之大者」。不過該報導也強調了李克強旨在重振經濟的舉措。而另一篇頭版文章把上海最近放鬆防疫限制措施稱為一場抗疫勝利，文章似乎承認該市為期兩個月的封控對經濟的影響，稱要「力爭把失去的時間搶回來，把疫情造成的損失補回來。 」
惟報道提到，如果新冠疫情再次抬頭，大範圍封控很可能重現。在習近平尋求第三個任期之際，官員和政府顧問表示，他不太可能放棄動態清零抗疫政策。
報道引述分析指，前為止，李克強提出的經濟拯救措施在性質和規模上都很溫和，包括稅收減免，以及為地方政府增加基礎設施投資提供更便利的融資。
德國智庫墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies)的資深分析師Jacob Gunter發表報告，把李克強比作一個試圖在沒水的情況下撲滅熊熊大火的消防局長。他寫道，在放棄動態清零的防疫戰略之前，李克強在維持經濟基礎方面可做的措施有限。
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