陽光房地產（0435）宣布，落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。連同第一期之港幣5億元貸款，該項合共13億元可持續發展表現掛鈎貸款，標誌著陽光房地產與中銀香港於可持續發展融資上的重大合作，並提升其可持續發展表現掛鈎貸款於總借貸的份額至逾60%。
該項可持續發展表現掛鈎貸款為四年期的無抵押貸款融資，當環境相關之可持續表現達到預定目標時，包括減少能源消耗和獲得室內空氣質素認證，陽光房地產可享該貸款的息差優惠。貸款的所得款項將用作再融資及一般營運資金。
陽光房地產管理人之行政總裁吳兆基表示，他們感謝中銀香港的鼎力支持，讓其得以在可持續發展道路上實現重要的里程碑。該貸款的無抵押性質，會進一步優化其債務狀況。展望未來，他們將繼續鞏固自身的可持續發展平台，並致力將他們與中銀香港的長期業務夥伴關係提升至更高層面。中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，中銀香港很高興繼續為陽光房地產提供可持續發展表現掛鈎貸款，協助其實現長遠可持續發展目標，並以此營運模式發展業務。
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