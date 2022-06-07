恒指今早低開76點或0.36%，報21577點，成交金額38億元；國指今早低開31點或0.43%，報7468點。恒生科技指數開市報4579點，跌0.49%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。
藍籌13隻升，47隻下跌，6隻無升跌。友邦（1299）升1.46%，報83.55元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌4.02%，報4.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報242元，升4.4%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報14.64元，跌6.75%。
恒指10天線(20924.45點)升近50天線(20972.43點)，恒指則於100天線(22087.85點)及50天線之間。科指10天線(4314.5點)升穿50天線(4281.48點)，指數於100天線(4746.39點)及10天線之間。
嗶哩嗶哩（9626）據報裁員20%，集中在遊戲、直播和商業化業務。開市報198.8元，升0.2%。
港交所（0388）公布，Jane Street告LME索賠1.2億，涉取消鎳合約交易。開市報347.2元，跌0.12%。
雅居樂（3383）上月賣樓收入跌四成，德信中國合約銷售少66%。無成交，報3.03元。
梧桐證券（0613）獲中譽集團（0985）斥5000萬元入股8.48%。梧桐證券無成交，報0.425元。中譽集團（0985）無成交，報2.3元。
南海控股（0680）︰未能履行財務義務，部分資產遭凍結。停牌。
廣汽（2238）5月汽車銷量升3.5％。開市報7.83元，升1.69%。
中電（0002）聯同中電源動及ESR合作，在香港及大灣區推動碳中和。開市報77.15元，跌0.58%。
寶龍商業（9909）終止向母企寶龍地產（1238）購辦公樓交易。寶龍商業開市報6.15元，升1.32%。寶龍地產（1238）無成交，報2.03元。
陽光房地產（0435）：落實第二期8億元可持續發展表現掛鈎貸款。無成交，報3.83元。
爪哇（0251）斥6.27億購渣甸山龍風臺15伙，擬重建成豪宅收租。無成交，報5.55元。
合景泰富（1813）上月合約銷售跌64%。開市報2.26元，無升跌。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見272元，開市報272元，升0.07%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，開市報1.37元，升1.48%。
異動股
上升異動股，包括，國際永勝（6663）開市報0.87元，升14.47%；青瓷遊戲（6633）開市報4.68元，升14.15%；裕承科金（0279）開市報0.215元，升9.14%；民生教育（1569）開市報0.63元，升6.78%；固生堂（2273）開市報32.45元，升4.68%；京東（9618）開市報242元，升4.4%；中教控股（0839）開市報5.46元，升4.2%；新東方（9901）開市報11元，升3.97%。
下跌異動股，包括，樂享（6988）開市報3.2元，跌11.11%；再鼎醫藥（9688）開市報21.4元，跌9.32%；金蝶（0268）開市報14.64元，跌6.75%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.39元，跌6.71%；永達汽車（3669）開市報8.44元，跌5.38%；越秀地產（0123）開市報8.4元，跌4.76%；碧桂園（2007）開市報4.54元，跌4.02%。
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