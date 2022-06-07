Kolanovic在周一（6日）的報告中指出，隨着中國疫情封控開始逐步解除，保經濟增長措施持續出台，以及有關中國即將結束滴滴出行調查的報導表明監管風險正在緩解，中國股票或已迎來轉捩點 。

這一看漲前景呼應了Kolanovic上周的預測，他在當時淡化了經濟即將衰退的擔憂，表示美國股市勢將在下半年反彈。

《華爾街日報》報道稱，中國監管機構將結束對滴滴出行、滿幫集團和線上招聘平台看准網的調查。

納斯達克中國金龍指數於周一飈升，將過去一年的跌幅縮窄至50%左右。這些指數成份公司此前不僅受到嚴格的監管整頓，動態清零的防疫政策亦讓中國經濟遭受打擊。

在Kolanovic看來，過去一年的下跌給投資者創造了機會，尤其是在政府可能進一步提振經濟的情況下。他認為雖然第二季的經濟數據令人失望，但最新的數據預示前景好轉。

Kolanovic補充道：「儘管我們的經濟學家將中國經濟增長目標下調至3.7%，遠低於5.5%的官方目標，但解除封鎖、放鬆監管和進一步振興經濟等一系列措施，應在未來幾季利好中國股票。」

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